Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verletzte Polizisten

Wacker Innsbruck „Fans“ säten Chaos in Altach

Vorarlberg
16.11.2025 16:55
Nach Spielende stürmten Wacker Innsbruck-Anhänger das Spielfeld und attackierten Altach-Fans und ...
Nach Spielende stürmten Wacker Innsbruck-Anhänger das Spielfeld und attackierten Altach-Fans und die Polizei.(Bild: Privat)

Nach dem Westliga-Spiel zwischen den SCR Altach Juniors und Wacker Innsbruck kam es zu massiven Ausschreitungen, Gäste-Anhänger attackierten sowohl Ländle-Zuschauer als auch die alarmierten Einsatzkräfte. Die Rheindörfler distanzierten sofort von den Vorkommnissen im eigenen Stadion.

0 Kommentare

„Beschämend, dass das bei einem Regionalliga-Verein passieren kann“, sprach Altach Juniors-Coach Bernhard Summer klare Worte, nachdem eine Gruppe von Wacker Innsbruck-„Fans“ nach Schlusspfiff den Platz gestürmt, Altacher Zuschauer angegriffen hatten und sich danach auch gegen die alarmierte Polizei und auch die Cobra stellten. „Die Gewaltbereitschaft und der Zerstörungswille hat mich sehr überrascht“, erzählte Summer weiter, der zusammen mit seiner Mannschaft im Kabinentrakt warten musste, bis sich die Lage im Schnabelholz wieder beruhigt hatte, was ziemlich lange dauerte, „unverständlich für mich – während des Spiels hat noch alles gepasst, da haben sie echt für eine super Atmosphäre im Stadion gesorgt.“

Nach Spielende eskalierten aber eben einige der angereisten Innsbrucker komplett – Polizisten wurden mit Tischen, Mülltonnen und Stangen beworfen, drei Polizistinnen wurde gegen den Oberkörper getreten, einer zog sich Prellungen zu. Auch gegen am Boden liegende Altach-Fans wurde erhebliche Gewalt angewandt. Die Einsatzkräfte konnten die Randalierer schließlich zurückdrängen und die Situation unter Kontrolle zubringen. Gegen 17.30 Uhr – fast zwei Stunden nach Spielende – wurden die Busse der Tiroler unter Polizeibegleitung auf die A14 gelotst.

Altach distanzierte sich
Der Ländle-Klub distanzierte sich von den Vorkommnissen im eigenen Stadion, bei denen sich die Heimfans aber nichts zu Schulden kommen ließen. „Der SCR Altach nimmt die Vorfälle nach dem Spiel gegen den Wacker Innsbruck mit großer Betroffenheit zur Kenntnis. Während der Partie selbst waren nur wenige Personen aus der Altacher Fanszene anwesend, die sich durchwegs ruhig verhielten und keinen aktiven Support leisteten. Zudem zeichnete sich während des gesamten Spiels zu keinem Zeitpunkt ab, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Von Seiten der Altacher kam es zu keinerlei Provokationen“, hieß es im Statement des Vereins.

Lesen Sie auch:
Wacker-Fans stehen im Normalfall für gute Stimmung. Am Samstag brannten bei einigen offenbar ...
Schock-Szenen im Video
Ausschreitungen nach Wacker-Match in Regionalliga
16.11.2025

Auch der Innsbrucker Verein reagierte. „Gewalt hat in unserer Gesellschaft und am Fußballplatz nichts verloren. Da ist eine Grenze überschritten worden“, stellte Präsident Hannes Rauch klar, „wir distanzieren uns davon. Der FC Wacker ist so nicht! Wir wollen sportliche Schlagzeilen und keine anderen.“

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 10°
Symbol bedeckt
Bludenz
7° / 11°
Symbol bedeckt
Dornbirn
7° / 10°
Symbol bedeckt
Feldkirch
7° / 10°
Symbol bedeckt

krone.tv

In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
173.292 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
97.656 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
79.837 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
813 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
704 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Vorarlberg
Verletzte Polizisten
Wacker Innsbruck „Fans“ säten Chaos in Altach
Stadttunnel Feldkirch
Nachhaltiger Abtransport ist auf Schiene
Krone Plus Logo
Dreißigjähriger Krieg
„Gräulicher Sturmwind aus einer schwarzen Wolke“
„Tierquälerei pur“
Viehexporte nach Algerien haben sich verzehnfacht
Gesundheitsministerin
„Mehr Kosteneffizienz durch Digitalisierung“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf