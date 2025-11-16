Wacker Innsbruck „Fans“ säten Chaos in Altach

Altach distanzierte sich

Der Ländle-Klub distanzierte sich von den Vorkommnissen im eigenen Stadion, bei denen sich die Heimfans aber nichts zu Schulden kommen ließen. „Der SCR Altach nimmt die Vorfälle nach dem Spiel gegen den Wacker Innsbruck mit großer Betroffenheit zur Kenntnis. Während der Partie selbst waren nur wenige Personen aus der Altacher Fanszene anwesend, die sich durchwegs ruhig verhielten und keinen aktiven Support leisteten. Zudem zeichnete sich während des gesamten Spiels zu keinem Zeitpunkt ab, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Von Seiten der Altacher kam es zu keinerlei Provokationen“, hieß es im Statement des Vereins.