Rätselraten um den „falschen Strolz“ gelüftet

Als Johannes Strolz am Sonntag in Levi in den zweiten Lauf des Weltcup-Slaloms startete, staunten die TV-Zuseher nicht schlecht, wie sich der 33-Jährige in der Pause verändert hatte. In der Einblendung der internationalen Regie war nämlich nicht mehr Strolz, sondern der Tiroler Langläufer Benjamin Moser zu sehen. „Als ich den Lauf analysierte, dachte ich mir nur: Hoppla, das bin ja gar nicht ich“, erzählt der Polizeisportler, der den Fauxpas wie auch Moser mit Humor nahm.