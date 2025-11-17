Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lustige TV-Panne

Rätselraten um den „falschen Strolz“ gelüftet

Vorarlberg
17.11.2025 16:55
Der „neue“ Johannes Strolz sorgte vor dem zweiten Durchgang für Verwirrung.
Der „neue“ Johannes Strolz sorgte vor dem zweiten Durchgang für Verwirrung.(Bild: Screenshot ORF)

„Wer ist denn das?“, fragten sich am Sonntag zahlreiche TV-Zuschauer, als sie sich den zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms im finnischen Levi anschauten. Kurz vor dem Start von Doppelolympiasieger Johannes Strolz wurde ein ganz anderer Sportler eingeblendet. Die „Krone“ verrät, um wen es sich handelt und kennt die Hintergründe.

0 Kommentare

Als Johannes Strolz am Sonntag in Levi in den zweiten Lauf des Weltcup-Slaloms startete, staunten die TV-Zuseher nicht schlecht, wie sich der 33-Jährige in der Pause verändert hatte. In der Einblendung der internationalen Regie war nämlich nicht mehr Strolz, sondern der Tiroler Langläufer Benjamin Moser zu sehen. „Als ich den Lauf analysierte, dachte ich mir nur: Hoppla, das bin ja gar nicht ich“, erzählt der Polizeisportler, der den Fauxpas wie auch Moser mit Humor nahm.

Zum Verwechseln ähnlich sehen sich Johannes Strolz und Benjamin Moser eigentlich ja nicht.
(Bild: GEPA)
Wie es dennoch zur Verwechslung gekommen ist, bleibt wohl für immer unklar.
(Bild: GEPA)

Alte „Wäsch“ als Auslöser
Doch wie kam es dazu? Wie die „Krone“ recherchierte, waren im ersten Lauf einige ÖSV-Asse mit Bekleidung und Sponsoren aus der Vorsaison eingeblendet gewesen. Nachdem der Verband bei den Zuständigen deswegen interveniert hatte, wurde das für den Finaldurchgang „korrigiert“. Im Falle von Strolz geriet die Aktion allerdings zu einer klassischen „Verschlimmbesserung“. Bis zum nächsten Slalom-Rennen in Gurgl am Sonntag sollte jetzt aber alles passen. Hoffentlich...

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 8°
Symbol Schneeregen
Bludenz
8° / 9°
Symbol starker Regen
Dornbirn
8° / 9°
Symbol starker Regen
Feldkirch
8° / 9°
Symbol starker Regen

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
185.257 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
181.608 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
171.354 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
825 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Vorarlberg
Lustige TV-Panne
Rätselraten um den „falschen Strolz“ gelüftet
Zwei Crashs
Unfall-Chaos im Pfändertunnel samt Sperre
Postenschacher?
ÖVP schießt scharf gegen SPÖ-Bürgermeister
Kollision mit Brücke
Benebelter Raser lieferte sich Verfolgungsjagd
Im Montafon
Einsatzkräfte suchen nach vermisster Wanderin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf