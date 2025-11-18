Nach Kreisverkehr ins Schleudern geraten

Der Lenker (24) war mit seinem Pkw am Montagabend gegen 21.20 Uhr auf der L190 zwischen Nüziders und Bludenz unterwegs, als er in einen Kreisverkehr einfuhr. Beim Verlassen des Kreisverkehrs beschleunigte der Mann seinen Wagen derart schnell, dass das Heck ausbrach und das Auto neben der Straße auf einer Böschung zum Stillstand kam.