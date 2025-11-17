Benebelter Raser lieferte sich Verfolgungsjagd

Obwohl sich die Beamten sofort mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn an seine Fersen hefteten, konnte der Lenker nicht zum Anhalten bewegt werden. Er verließ die Autobahn nach dem Ambergtunnel bei Frastanz und raste weiter in Richtung Frastanzer Zentrum. Dabei beging der Mann gleich mehrere Verwaltungsübertretungen, darunter erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie einen sogenannten Rotlichtverstoß.