Besoffener Lkw-Lenker in Schlangenlinien unterwegs

Zeuge zog Schlüssel aus Schloss

Doch der 58-jährige Kraftfahrer blieb plötzlich am ersten Fahrstreifen stehen. Diese Gelegenheit benutzte ein Zeuge, um den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss zu ziehen.

Kurz darauf trafen auch schon Verkehrspolizisten ein. Beim anschließenden Alkotest staunten die Beamten nicht schlecht, als sie sahen, dass der Ukrainer 2,6 Promille intus hatte. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.