Kleiner Matthias (3) kämpft tapfer gegen Blutkrebs

Das Leben änderte sich von einer Minute auf die andere, als die Diagnose eintraf: Leukämie, also Blutkrebs. Das Leben der Familie des dreijährigen Matthias aus dem Großraum Ried im Innkreis dreht sich nur noch darum, die Krankheit zu bezwingen. Ein Weg, der durch lange Krankenhausaufenthalte, anstrengende Behandlungen und Isolation geprägt ist. Denn durch die Chemotherapien ist das Immunsystem des aufgeweckten Burschen, der Bagger und Traktoren liebt, am Boden und jede Infektion kann lebensbedrohend sein.