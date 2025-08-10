Kleiner Matthias (3) kämpft tapfer gegen Blutkrebs

Sehr lange Krankenhausaufenthalte und Isolation von den Freunden stehen an der Tagesordnung für den kleinen Matthias. Die Eltern kämpfen nicht nur mit den Sorgen um die Gesundheit ihres Zweitgeborenen, sondern auch mit den finanziellen Belastungen. Die „Krone“-Familie hilft dem Kleinen.
Das Leben änderte sich von einer Minute auf die andere, als die Diagnose eintraf: Leukämie, also Blutkrebs. Das Leben der Familie des dreijährigen Matthias aus dem Großraum Ried im Innkreis dreht sich nur noch darum, die Krankheit zu bezwingen. Ein Weg, der durch lange Krankenhausaufenthalte, anstrengende Behandlungen und Isolation geprägt ist. Denn durch die Chemotherapien ist das Immunsystem des aufgeweckten Burschen, der Bagger und Traktoren liebt, am Boden und jede Infektion kann lebensbedrohend sein.
Mutter in unbezahlter Karenz
Die Mama, eine Krankenschwester, ist in unbezahlte Karenz gegangen, um Matthias beizustehen. Sein Papa reduzierte die Arbeitsstunden, nicht nur für Matthias, auch für dessen große Schwester. Die Volksschülerin soll nicht darunter leiden müssen, dass sich alles um ihren kleinen Bruder dreht. „Im Hintergrund laufen aber Zahlungen, nach dem Hausumbau ist ein Kredit zu bedienen.
Wer Matthias helfen will, kann auf das „Krone“-Sonderkonto AT76 5400 0000 0040 0002 unter Kennwort Blutkrebs eine Spende überweisen. Jeder Cent kommt direkt der Familie zugute.
Dazu kommen Ausgaben für Therapien, Medikamente und die vielen Fahrten“ – so Freunde, die sich nun zusammengeschlossen haben, um finanziell zu helfen. Die „Krone“-Familie unterstützt das Anliegen auch, damit die Sorgen gelindert werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.