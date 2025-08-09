Vom Hilfsarbeiter zur „Koryphäe“ als Chirurg

Nach der Flucht aus dem Iran während der Islamischen Revolution sprach Babak Parsaei kein Wort Deutsch und hatte auch kein Geld. Österreich wurde ihm zur neuen Heimat. Der „Krone“ erzählt der Linzer Mediziner von seinem harten Weg als Flüchtling zum Traumberuf und seinem privaten Glück mit Ehefrau Brigitte und den Töchtern Alina (26) und Nina (23).