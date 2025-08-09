Boot bei Ausbildungsfahrt auf der Enns gekentert

Ein Hindernis im trüben Wasser hatte Samstagvormittag für einen Schiffbruch im kalten Bergfluss der Enns (OÖ) gesorgt. Ein Feuerwehrboot war während einer Ausbildungsfahrt umgekippt, fünf Menschen wurden verletzt. Ein Hubschrauber war zwar vor Ort, wurde aber nicht benötigt.
„Das wichtigste zuerst: Es sind alle am Ufer angekommen, auch weil sie ordnungsgemäß Schwimmwesten angehabt haben“, zeigt sich Feuerwehr-Abschnittskommandant Martin Scharrer erleichtert.
Samstagfrüh war bei Kleinreifling (Gemeinde Weyer) gegen 9.30 Uhr ein Feuerwehrboot in der Enns gekentert. Alle zehn Insassen, vier Erwachsene und sechs Kinder bzw. Jugendliche, fielen ins Wasser.
Ganz glimpflich ging dieser Schiffbruch dennoch nicht aus: Fünf Personen trugen leichte Verletzungen davon und wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. „Die anderen fünf blieben unverletzt, waren aber natürlich etwas geschockt“, so Scharrer weiter. Das habe wohl auch damit zu tun, dass die Enns selbst im Hochsommer von Freibadtemperaturen weit entfernt ist.
Alle sind am Ufer angekommen und trugen Schwimmwesten. Fünf Personen wurden leicht verletzt, die anderen fünf erlitten einen leichten Schock.
Martin Scharrer, stv. Bezirksfeuerwehrchef
Bild: BFK Steyr-Land
„Es hat sich dabei um eine übliche Ausbildungsfahrt mit zwei Bootsführern gehandelt. Sie dürften im trüben Wasser ein Hindernis übersehen haben“, meint Scharrer. Das Rote Kreuz war mit zwei Rettungswagen und einem Hubschrauber vor Ort – der wurde aber nicht benötigt.
Vier Wehren waren noch bis zum Nachmittag mit der Bergung des Feuerwehrbootes mittels Kran beschäftigt.
