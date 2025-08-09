Boot bei Ausbildungsfahrt auf der Enns gekentert

Ganz glimpflich ging dieser Schiffbruch dennoch nicht aus: Fünf Personen trugen leichte Verletzungen davon und wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. „Die anderen fünf blieben unverletzt, waren aber natürlich etwas geschockt“, so Scharrer weiter. Das habe wohl auch damit zu tun, dass die Enns selbst im Hochsommer von Freibadtemperaturen weit entfernt ist.