Geflügel darf wegen Seuche nicht mehr ins Freie

Wer einen Geflügelbetrieb führt oder mehr als 50 Vögel als Haustiere hält, der muss sich der seit Donnerstag verhängten Stallpflicht beugen und darf seine Tiere nicht mehr ins Freie lassen – auch wenn es Hühner in „Freilandhaltung“ sind. Grund für die Maßnahme ist die um sich greifende Vogelgrippe. Die Stallpflicht gilt in 14 Vorarlberger Gemeinden entlang des Bodensees und des Rheins, das sind: Lochau, Bregenz, Hard, Fußach, Höchst, Gaißau, Hohenems, Lustenau, Altach, Feldkirch, Koblach, Mäder, Meiningen und Rankweil.