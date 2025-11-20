Kult-Taxler Lupo kennt sie alle: „Hab viel erlebt“

Lupo: „Ich war in Maria Wörth unterwegs und bekam den Anruf, dass ein Pärchen im damaligen Caramé in Velden wartet. Es regnete in Strömen. Ich bin also hingefahren, und als ich ankam, sagte mir der Mann allen Ernstes: „Wir möchten zum Hotel Engstler.“

Ich antwortete: „Aber das Engstler ist doch direkt hier auf der anderen Straßenseite, in 50 Metern Entfernung.“ Der Mann sagte: „Das ist uns einerlei. Es regnet:“ Ma, also habe ich sie die 50 Meter mitgenommen.“