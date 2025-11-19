Vorteilswelt
Unternehmenspleite

Eiscafé hat 700.000 Euro Schulden angesammelt

Vorarlberg
19.11.2025 11:00
Der Pleitegeier kreist wieder einmal.
Der Pleitegeier kreist wieder einmal.

Über das Vermögen der Eiscafé Dario OG mit Sitz in Rankweil ist auf Eigenantrag ein am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das Eiscafé ist bereits geschlossen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt laut Kreditschutzverband (KSV1870) 700.000 Euro. Ob auch Dienstnehmer betroffen sind, sei nach aktuellem Stand noch unklar. Bezüglich der Ursachen für die Insolvenz gaben die beiden Betreiber an, dass zusätzliche Kredite zu steigenden Zinsen und hohen monatlichen Raten geführt hätten, zudem seien wichtige Maschinen ausgefallen – mit massiven Reparaturkosten als direkte Folge.

Betreiber haften privat
Da die Betreiber unbeschränkt für die Verbindlichkeiten haften, wird auch eine private Entschuldung in Erwägung gezogen. Gläubigerforderungen können noch bis zum 15. Jänner 2026 über den KSV1870 angemeldet werden, die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet dann am 29. Jänner am Landesgericht Feldkirch statt.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
