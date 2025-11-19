Eiscafé hat 700.000 Euro Schulden angesammelt

Über das Vermögen der Eiscafé Dario OG mit Sitz in Rankweil ist auf Eigenantrag ein am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das Eiscafé ist bereits geschlossen.
Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt laut Kreditschutzverband (KSV1870) 700.000 Euro. Ob auch Dienstnehmer betroffen sind, sei nach aktuellem Stand noch unklar. Bezüglich der Ursachen für die Insolvenz gaben die beiden Betreiber an, dass zusätzliche Kredite zu steigenden Zinsen und hohen monatlichen Raten geführt hätten, zudem seien wichtige Maschinen ausgefallen – mit massiven Reparaturkosten als direkte Folge.
Betreiber haften privat
Da die Betreiber unbeschränkt für die Verbindlichkeiten haften, wird auch eine private Entschuldung in Erwägung gezogen. Gläubigerforderungen können noch bis zum 15. Jänner 2026 über den KSV1870 angemeldet werden, die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet dann am 29. Jänner am Landesgericht Feldkirch statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.