Eiscafé hat 700.000 Euro Schulden angesammelt

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt laut Kreditschutzverband (KSV1870) 700.000 Euro. Ob auch Dienstnehmer betroffen sind, sei nach aktuellem Stand noch unklar. Bezüglich der Ursachen für die Insolvenz gaben die beiden Betreiber an, dass zusätzliche Kredite zu steigenden Zinsen und hohen monatlichen Raten geführt hätten, zudem seien wichtige Maschinen ausgefallen – mit massiven Reparaturkosten als direkte Folge.