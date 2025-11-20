Wohnhaus in Vorarlberg wegen Feuer evakuiert

Der Feueralarm ging gegen 21.50 Uhr los, beim Eintreffen der ersten Polizeistreife quoll bereits massiver Rauch aus dem Gebäude. Die Exekutive räumte daher vorsorglich die Immobilie. Die Bewohner wurden geordnet in Sicherheit gebracht. Mehrere Feuerwehren begannen währenddessen mit der Brandbekämpfung. Über eine Drehleiter gelangten die Einsatzkräfte auf die Terrasse der betroffenen Wohnung. Gegen 23 Uhr konnte dann „Brand aus“ gegeben werden. Nach einer Entlüftung konnten sämtliche Bewohner wieder zurück in ihre vier Wände.