Wohnhaus in Vorarlberg wegen Feuer evakuiert

In der Vorarlberger Gemeinde Götzis ist am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner der Wohnanlage mussten von den Einsatzkräften ins Freie geleitet werden.
Ein Mehrparteienhaus in Götzis ist am Mittwochabend wegen eines Feuerausbruchs evakuiert worden. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Entstanden war das Feuer im oberen Teil des Hauses. Die Ursache war vorerst unklar, die Ermittlungen dazu wurden bereits aufgenommen.
Der Feueralarm ging gegen 21.50 Uhr los, beim Eintreffen der ersten Polizeistreife quoll bereits massiver Rauch aus dem Gebäude. Die Exekutive räumte daher vorsorglich die Immobilie. Die Bewohner wurden geordnet in Sicherheit gebracht. Mehrere Feuerwehren begannen währenddessen mit der Brandbekämpfung. Über eine Drehleiter gelangten die Einsatzkräfte auf die Terrasse der betroffenen Wohnung. Gegen 23 Uhr konnte dann „Brand aus“ gegeben werden. Nach einer Entlüftung konnten sämtliche Bewohner wieder zurück in ihre vier Wände.
