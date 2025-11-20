Geistig Beeinträchtigte von Taxler missbraucht!

Er hätte die 16-Jährige von der betreuten Werkstätte im Vorarlberger Oberland nach Hause fahren sollen. Stattdessen fuhr er mit der geistig Beeinträchtigten auf einen Parkplatz in Bürs und verging sich an ihr. Passiert ist die schreckliche Tat am 23. September 2024. „Das ist unser Geheimnis. Wenn du jemandem davon erzählst, bringe ich dich um“, drohte der Peiniger dem Mädchen nach der Tat. Doch die erzählte tags darauf das Erlebte ihren Betreuern in der Schule. Worauf sich das Institut für Sozialdienste einschaltete und den Taxifahrer anzeigte. In seiner ersten Einvernahme stritt der Beschuldigte den sexuellen Missbrauch noch ab. Erst im Zuge weiterer Befragungen gestand er zumindest, dem Opfer einen Finger anal eingeführt zu haben. Den Geschlechtsverkehr bestritt er.