Der neue WAC-Trainer ist eine Herausforderung

Ismail Atalan übernahm in der Länderspielpause als Trainer den Wolfsberger AC, folgte auf Peter Pacult nach. Für Altachs Fabio Ingolitsch hat sich deshalb die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Lavanttaler am Samstag geändert.
Peter Pacult beerbte beim Wolfsberger AC, der am Samstag (17) der nächste Gegner des SCR Altach ist, den zum LASK abgewanderten Dietmar Kühbauer. Und nach nur einem Monat befand WAC-Präsident Dietmar Riegler, dass der Altmeister für seine Lavanttaler nicht der Richtige sei und entließ den Wiener wieder. Um noch am selben Tag einen neuen Coach vorzustellen: Ismail Atalan, der in der Vorsaison den Kapfenberger SV in der 2. Liga auf den dritten Tabellenplatz geführt hatte. Dort aber nach Saisonende aufgrund der nach angekündigten drastischen Budgetkürzungen keine Zukunft mehr sah und dem Klub den Rücken kehrte.
Eigene Spielprinzipien
Atalans Engagement ist sein erstes in der Bundesliga, seine Verpflichtung beim deutschen Zweitligisten VfL Bochum im Herbst 2017 endete schon nach zehn Spielen wieder. Der Trainerwechsel stellt Altach-Coach Fabio Ingolitsch vor eine ungewollte Herausforderung: „Bei einem Trainerwechsel weiß man nie genau was auf einen zukommt, deswegen werden wir in dieser Woche weniger detailliert auf den Gegner eingehen können und uns noch mehr auf unsere eigenen Spielprinzipien fokussieren.“
Bei Altach ist der einzige Teamspieler Mohamed Ouedraogo aus Burkina Faso zurückgekehrt und am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.