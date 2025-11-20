Der neue WAC-Trainer ist eine Herausforderung

Peter Pacult beerbte beim Wolfsberger AC, der am Samstag (17) der nächste Gegner des SCR Altach ist, den zum LASK abgewanderten Dietmar Kühbauer. Und nach nur einem Monat befand WAC-Präsident Dietmar Riegler, dass der Altmeister für seine Lavanttaler nicht der Richtige sei und entließ den Wiener wieder. Um noch am selben Tag einen neuen Coach vorzustellen: Ismail Atalan, der in der Vorsaison den Kapfenberger SV in der 2. Liga auf den dritten Tabellenplatz geführt hatte. Dort aber nach Saisonende aufgrund der nach angekündigten drastischen Budgetkürzungen keine Zukunft mehr sah und dem Klub den Rücken kehrte.