Deutscher Straßenrowdy stellte Pkw auf Autobahn ab

Delle in Wagen geschlagen

Als sich der Fahrer langsam nähert, geht der Verkehrsrowdy auf dessen Wagen zu und schlägt eine Delle in die Fahrertür. Kurz darauf ist die Polizei zwar vor Ort, doch der 26-Jährige schon über alle Berge. Und mit ihm auch der Fahrer eines BMW, der sich am Ende als sein Kumpel herausstellt, mit dem er sich laut Zeugen wohl zuvor ein Straßenrennen geliefert hatte. Dass die Herrschaften überhaupt ausfindig gemacht werden konnten, verdankt die Polizei nicht nur den Auswertungen der Überwachungskameras im Tunnel, sondern auch einem anderen Autofahrer.