Alberschwende überarbeitet Gmeiner-Andenken

„Hermann Gmeiner und sein Wirken haben in unserer Gemeinde, seinem Geburtsort, deutliche Spuren hinterlassen. Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich seiner Geschichte persönlich verbunden. Das Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn hat in unserer Gemeinde besondere Betroffenheit ausgelöst“, hieß es in dem Statement der Gemeinde. Daher habe die Gemeindevertretung die Einrichtung der Aufarbeitungsgruppe beschlossen, „die sich in einem offenen Prozess bewusst, umfassend und verantwortungsvoll mit den Spuren Hermann Gmeiners“ in der Gemeinde befassen soll.