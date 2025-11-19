Alberschwende überarbeitet Gmeiner-Andenken

Nachdem bekannt wurde, dass SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner Kinder missbraucht hat, richtet seine Heimatgemeinde Alberschwende eine Arbeitsgruppe ein, um die Vorwürfe aufzuarbeiten.
Nach Bekanntwerden von Missbrauchsvorwürfen gegen SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner richtet dessen Heimatgemeinde Alberschwende im Bregenzerwald eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit der Aufarbeitung der Vorwürfe und der weiteren Vorgehensweise befassen soll. Auch die Bevölkerung soll die Möglichkeit erhalten, sich einzubringen, teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Die Betroffenheit im Ort sei groß, hieß es. Viele in dem 3300-Einwohner-Dorf kannten Gmeiner persönlich.
„Hermann Gmeiner und sein Wirken haben in unserer Gemeinde, seinem Geburtsort, deutliche Spuren hinterlassen. Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich seiner Geschichte persönlich verbunden. Das Bekanntwerden der Vorwürfe gegen ihn hat in unserer Gemeinde besondere Betroffenheit ausgelöst“, hieß es in dem Statement der Gemeinde. Daher habe die Gemeindevertretung die Einrichtung der Aufarbeitungsgruppe beschlossen, „die sich in einem offenen Prozess bewusst, umfassend und verantwortungsvoll mit den Spuren Hermann Gmeiners“ in der Gemeinde befassen soll.
Auch Dornbirn überdenkt Gmeiner-Andenken
Die Arbeitsergebnisse der Aufarbeitungsgruppe werden der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit vorgestellt. Die benachbarte Stadt Dornbirn hatte Anfang November bekanntgegeben, Hermann-Gmeiner-Park und -Weg angesichts der Vorwürfe umzubenennen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.