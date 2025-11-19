Bagger stürzt plötzlich um: Arbeiter verletzt

Den Unfall hatte der Baggerführer nicht ganz ohne Blessuren überstanden. Er musste noch vor Ort von der Rettung erstversorgt werden und wurde anschließend ins Landeskrankenhaus nach Bregenz gebracht. Im Einsatz standen eine Notärztin mit ihrer Fahrerin, vier Sanitäter sowie die Feuerwehr Hohenweiler mit zehn Einsatzkräften, die Feuerwehr Lochau mit 15 Einsatzkräften und eine Polizeistreife mit zwei Beamten.