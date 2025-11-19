Bagger stürzt plötzlich um: Arbeiter verletzt

Die Rettungskräfte in Hohenweiler waren am Dienstag gegen 14.15 Uhr gefragt. Sie wurden zu einer Baustelle gerufen, auf der ein Bagger umgekippt war. Der Fahrer des Baufahrzeugs musste über die Kabine seines Gefährts befreit werden.
Den Unfall hatte der Baggerführer nicht ganz ohne Blessuren überstanden. Er musste noch vor Ort von der Rettung erstversorgt werden und wurde anschließend ins Landeskrankenhaus nach Bregenz gebracht. Im Einsatz standen eine Notärztin mit ihrer Fahrerin, vier Sanitäter sowie die Feuerwehr Hohenweiler mit zehn Einsatzkräften, die Feuerwehr Lochau mit 15 Einsatzkräften und eine Polizeistreife mit zwei Beamten.
