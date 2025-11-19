„Wohnbaupaket zeigt nur begrenzt Wirkung“

Angekündigte Projekte wie das „Wohnen 550“ oder Mietkaufmodelle kommen aus Sicht der Pinken nicht in die Gänge. „Trotz zweijähriger Diskussionen ist beim Wohnen 550 noch kein einziges Projekt fertiggestellt, und bisher beteiligen sich lediglich fünf von 96 Gemeinden“, resümiert Lackner. Ein ebenso ernüchterndes Bild gibt das neue Mietkauf-Modell ab. „Gerade diesen sehen wir Neos als Chance. Das sollte ein Hebel für junge Familien sein, um ihnen den Weg ins Eigentum zu ermöglichen, weil sie es sich sonst nicht mehr nicht leisten können.“