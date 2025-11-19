Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neos kritisieren:

„Wohnbaupaket zeigt nur begrenzt Wirkung“

Vorarlberg
19.11.2025 16:25
Den Pinken geht vor allem beim „Wohnen 550“ und beim Mietkauf zu wenig voran.
Den Pinken geht vor allem beim „Wohnen 550“ und beim Mietkauf zu wenig voran.(Bild: Andreas Tröster)

Zwei Jahre nach der Präsentation des mehrfach angekündigten Wohnpakets wollten die Neos um Wohnbausprecherin Fabienne Lackner wissen, was die Maßnahmen tatsächlich bewirkt haben. Die Antwort des Landes ist für sie „ein ernüchternder Realitätscheck“ und offenbart, dass das Wohnpaket bisher nur begrenzt Wirkung gezeigt habt.

0 Kommentare

Angekündigte Projekte wie das „Wohnen 550“ oder Mietkaufmodelle kommen aus Sicht der Pinken nicht in die Gänge. „Trotz zweijähriger Diskussionen ist beim Wohnen 550 noch kein einziges Projekt fertiggestellt, und bisher beteiligen sich lediglich fünf von 96 Gemeinden“, resümiert Lackner. Ein ebenso ernüchterndes Bild gibt das neue Mietkauf-Modell ab. „Gerade diesen sehen wir Neos als Chance. Das sollte ein Hebel für junge Familien sein, um ihnen den Weg ins Eigentum zu ermöglichen, weil sie es sich sonst nicht mehr nicht leisten können.“ 

Andere Sicht der Dinge
Im Büro des zuständigen Landesrates Marco Tittler (ÖVP) hat man freilich eine ganz andere Sicht der Dinge. Schließlich seien in Sachen Mietkauf drei Projekte umgesetzt, ein viertes ist in Bregenz vorgesehen. Beim „Wohnen 550“ befänden sich drei Wohnanlagen im Bauverfahren, einen rechtsgültigen Bescheid gebe es für ein Projekt in Hohenems. Ein fünftes in Feldkirch liege derzeit auf Eis, da ein Nachbar seine Rechte geltend gemacht habe.

Besonders amüsant liest sich die Antwort auf die Frage, wie Tittler gegen Leerstände vorgehen wolle. Da vieles am Bund hängt, spielt der Landesrat den Ball an die Neos und deren Staatssekretär Sepp Schellhorn zurück: „Die angekündigten 160 Maßnahmen zur Entbürokratisierung beinhalten hier hoffentlich entsprechende Maßnahmen und Erleichterungen für Vermieter.“

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 2°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-4° / 4°
Symbol bedeckt
Dornbirn
-3° / 4°
Symbol bedeckt
Feldkirch
-3° / 4°
Symbol bedeckt

krone.tv

Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
221.450 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
213.020 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
173.337 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
764 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Neos kritisieren:
„Wohnbaupaket zeigt nur begrenzt Wirkung“
Grüne fordern:
„Stoppt Einsparungen auf dem Rücken der Kinder“
Nachfolge geregelt
Neue Direktorin für das Jüdische Museum Hohenems
Arbeitsgruppe
Alberschwende überarbeitet Gmeiner-Andenken
Teure Straßensanierung
Lkw-Maut und Asfinag-Sonderdividende gefordert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf