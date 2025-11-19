Lkw-Maut und Asfinag-Sonderdividende gefordert

Sonder-Dividende und Maut-Ausweitung

Ihren Tribut fordert auch die Zersiedelung der vergangenen Jahrzehnte in Vorarlberg, diese hat das Gemeindestraßennetz auf über 2000 Kilometer aufgebläht. „Angesichts der prekären Budgetlage sind drei Maßnahmen vordringlich. Erstens muss auf allen Ebenen allein schon aus Verkehrssicherheitsgründen die Sanierung des Straßennetzes absoluten Vorrang vor dem Bau neuer Straßen haben. Zweitens sind Landes- und Gemeindestraßen wichtige Zubringer für die Autobahnen und Schnellstraßen, weshalb in den kommenden zehn Jahren eine Sonderdividende der Asfinag an die Bundesländer und Gemeinden für die Sanierung ihrer Straßen ausbezahlt werden soll. Drittens sind die Straßenschäden verursachergerechter zu verrechnen, indem die Lkw-Maut auf Landesstraßen ausgeweitet wird“, erklärt Schwendinger dazu. Zudem empfiehlt er, das Straßennetz besser „intelligent zu erhalten“, anstatt weiter auszubauen. Ansonsten würde ein infrastruktureller Rückschritt drohen.