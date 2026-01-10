Verfolgungsjagd und Autoabsturz im Schneetreiben

Kurz nach 0.30 Uhr geriet ein zunächst unbekannter, junger Autolenker in Lienz ins Visier einer Polizeistreife, weil er mit seinem Wagen gegen die Einbahn fuhr. Der Fahrer hatte keine Lust auf eine Kontrolle, drückte aufs Gas und ergriff mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht. „Bei widrigen Sicht- und Fahrbahnverhältnissen – es herrschte Schneefall und teils Schneefahrbahn“, berichtete die Polizei.