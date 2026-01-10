Verfolgungsjagd und Autoabsturz im Schneetreiben

Wilde Szenen im Schneetreiben spielten sich in der Nacht auf Samstag in Osttirol ab: Ein 20-jähriger Autolenker lieferte sich eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei, die letztlich im Straßengraben endete. Ein beim Probeführerscheinbesitzer durchgeführter Alkotest verlief positiv. Und in den frühen Morgenstunden stürzte eine 55-jährige Osttirolerin mit ihrem Auto 20 Meter über einen Abhang.
Kurz nach 0.30 Uhr geriet ein zunächst unbekannter, junger Autolenker in Lienz ins Visier einer Polizeistreife, weil er mit seinem Wagen gegen die Einbahn fuhr. Der Fahrer hatte keine Lust auf eine Kontrolle, drückte aufs Gas und ergriff mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht. „Bei widrigen Sicht- und Fahrbahnverhältnissen – es herrschte Schneefall und teils Schneefahrbahn“, berichtete die Polizei.
Alle Anhalteversuche ignoriert
Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf – diese führte über die Kärntner Straße und B100 in Richtung Osten. Mehrere Anhalteversuche seien vom flüchtigen Pkw-Lenker schlichtweg ignoriert worden.
Beim Versuch, eine am Ende eines Schotterweges errichtete Straßensperre zu umfahren, kam der Wagen des Mannes im Graben zum Stillstand.
Ermittler von der Polizei
„Der Fahrer, ein 20-jähriger Österreicher, konnte erst nach mehreren Kilometern in der Nachbargemeinde Dölsach mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen gestoppt werden. Beim Versuch, eine am Ende eines Schotterweges errichtete Straßensperre zu umfahren, kam der Wagen des Mannes im Straßengraben zum Stillstand“, so die Ermittler weiter.
Lenker vorläufig festgenommen
Im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere junge Männer im Alter von 22 Jahren. Der Lenker habe sich unkooperativ gezeigt und wollte den Pkw nicht verlassen. „Deshalb wurde er vorläufig festgenommen. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest verlief positiv“, hieß es.
Dem 20-jährigen Verdächtigen wurde der Probeführerschein abgenommen, entsprechende Anzeigen folgen. Am Fluchtfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, es musste geborgen und abgeschleppt werden.
Schneefahrbahn führte zu Autoabsturz
Samstag in den frühen Morgenstunden wurden die winterlichen Bedingungen einer 55-jährigen Frau in Ainet zum Verhängnis. Die Einheimische geriet mit ihrem Pkw ins Rutschen, woraufhin dieser über den Fahrbahnrand hinausgeriet und 20 Meter über steiles Gelände abstürzte.
Angrenzende Anwohner bemerkten den Unfall und alarmierten die Rettungskräfte. Die Pkw-Lenkerin konnte das Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Spital eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.