Ballsaison in vollem Gange – aber was anziehen?

Ballroben sind wunderschön, aber werden oft nur einmal getragen. Gibt es Tipps für den Kauf von wandlungsfähigen Balloutfits, die man später mit wenigen Kniffen auch bei anderen Gelegenheiten tragen kann?

Zweiteiler aus Rock und Top lassen sich später gut in anderer Form kombinieren. Abnehmbare Elemente wie Ärmel, Überrock oder Schleppe erleichtern danach das Reduzieren. Unifarbene Klassiker wie Schwarz, Dunkelblau oder Champagner machen Kleidung zeitlos. Ebenso wie schlichte Schnitte, die durch wechselnde Accessoires immer neu wirken. Viele Kleider kann man auch gut kürzen und leicht umnähen. So wird aus der Ballrobe ein elegantes Abendkleid.