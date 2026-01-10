Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tipps vom Modefachmann

Ballsaison in vollem Gange – aber was anziehen?

Tirol
10.01.2026 06:00
Die Ballsaison (im Bild der Wiener Opernball 2025) ist in vollem Gange.
Die Ballsaison (im Bild der Wiener Opernball 2025) ist in vollem Gange.(Bild: Karl Schöndorfer)

Frack, Smoking oder doch einfach den Anzug von der Hochzeit anziehen? Womit kommt „Mister Charming“ heuer auf dem Tanzparkett am besten zur Geltung? Und auf welches Kleid sollten die Damen setzen? Ein Modefachmann spricht im Interview über „Must-haves“ und „No-Gos“.

0 Kommentare

Zahlreiche Bälle finden von Wien bis Bregenz im Jänner und Februar wieder statt. Doch wie sieht die passende Robe heuer aus? Die „Krone“ sprach mit Modeunternehmer Wolfgang Feucht über Klassiker und neue Stilrichtungen.

Krone: Herr Feucht, Ihr Tiroler Modehaus hat auch eine gut sortierte Abteilung für Ballroben. Was sind die prägenden und neuen Trends für die heurige Saison?
Wolfgang Feucht: Zeitlose Eleganz mit modernem Twist ist das Motto. Klassische Schnitte bleiben, werden aber cleaner: weniger Tüll, weniger „Prinzessin“, dafür klare Linien, fließende Stoffe, hochwertige Materialien. Eleganz wirkt 2026 ruhiger und selbstbewusster. Lieber Statement-Details, statt großer Effekte. Ein besonderes Rückendetail, ein tiefer, aber eleganter Ausschnitt, ein Schlitz oder spannende Ärmel. Weniger Show, mehr Stil. Neben Schwarz und Dunkelblau sehen wir viel Champagner, Salbei, Bordeaux, Nachtblau und Metallic-Nuancen. Farben wirken edel, nicht laut – ideal für festliche Anlässen.

Klare Linien, raffinierte Details. Feucht-Filialleiterin Andrea Agreiter zeigt Trends.
Klare Linien, raffinierte Details. Feucht-Filialleiterin Andrea Agreiter zeigt Trends.(Bild: Christof Birbaumer)

Der Dresscode ist bei vielen Veranstaltungen nicht mehr so streng wie in vergangenen Jahrzehnten. Aber was würden Sie als „Must-have“ nennen und als „No-Go“?
Ein Must-have ist perfekte Passform – die ist wichtiger als die Marke. Hochwertige Stoffe, ruhige Farben und dezente Accessoires. Bei Herren ist es der dunkle Anzug oder Smoking, gut geschnitten, gepflegte Schuhe. Als No-Go gelten kurze Kleider oder zu viel Haut. Das gilt auch für Freizeitmode wie Sneaker, Jeans oder T-Shirts. Vermieden werden sollten auch zu viele Trends auf einmal.

Zitat Icon

Bei Herren eindeutig Frack als formellster Klassiker, der heute vor allem bei sehr traditionellen Bällen noch Dresscode ist. Sonst ist es der Smoking.

Bild: Christof Birbaumer

Ballroben sind wunderschön, aber werden oft nur einmal getragen. Gibt es Tipps für den Kauf von wandlungsfähigen Balloutfits, die man später mit wenigen Kniffen auch bei anderen Gelegenheiten tragen kann?
Zweiteiler aus Rock und Top lassen sich später gut in anderer Form kombinieren. Abnehmbare Elemente wie Ärmel, Überrock oder Schleppe erleichtern danach das Reduzieren. Unifarbene Klassiker wie Schwarz, Dunkelblau oder Champagner machen Kleidung zeitlos. Ebenso wie schlichte Schnitte, die durch wechselnde Accessoires immer neu wirken. Viele Kleider kann man auch gut kürzen und leicht umnähen. So wird aus der Ballrobe ein elegantes Abendkleid.

Rot geht immer! Vor allem, wenn man bei einem Ball auch noch eine offizielle Aufgabe hat. So wie ...
Rot geht immer! Vor allem, wenn man bei einem Ball auch noch eine offizielle Aufgabe hat. So wie Julia (li.) und Waltraud Polai von der gleichnamigen Tanzschule in Innsbruck.(Bild: Johanna Birbaumer)

Was sind Ball-Klassiker?
Bei Herren eindeutig Frack als formellster Klassiker, der heute vor allem bei sehr traditionellen Bällen noch Dresscode ist. Sonst ist es der Smoking, ein zeitloser Allrounder. Für Damen ist es das lange schwarze Kleid – schlicht, elegant, wandelbar. Alternativ sind es fließende Roben in Dunkelblau oder tiefem Rot. Klassiker wirken zeitlos modern, wenn Schnitt und Material hochwertig sind.

Auszug aus dem Ballkalender
„Alles Walzer“ – Wo Tiroler Tanzbein schwingen können

„Alles Walzer“ heißt es im Jänner und Februar auch in Tirol wieder bei zahlreichen Bällen. Wo können Tanzbegeisterte das Bein schwingen und bei Foxtrott, Cha-Cha-Cha und Co. kurz den Alltag hinter sich lassen? Die „Krone“ hat sich schlau gemacht und liefert einen Auszug aus dem diesjährigen Ballkalender.

Fast schon wie ein echter Ball: Am Donnerstag wurde für den Debütantenball der Tanzschule Polai ...
Fast schon wie ein echter Ball: Am Donnerstag wurde für den Debütantenball der Tanzschule Polai noch einmal fleißig geübt, damit auch alle Schritte perfekt sitzen.(Bild: Christof Birbaumer)

Auftakt durch die Tanzschule Polai
Den Auftakt macht am heutigen Samstag der Debütantenball der Tanzschule Polai in Innsbruck im Congress. Der erste große Ball im Leben von vielen Schülern, die im September des Schuljahres zum ersten Mal richtig Tanzen lernen, ist seit dem Jahr 1978 ein Fixtermin im Ballkalender. „Auch kurzfristig Entschlossene können an der Abendkasse noch gerne eine Karte für den Ball bekommen“, sagt Geschäftsführerin Julia Polai.

Eine lange Tradition – nämlich seit dem Jahr 1981 – hat auch der Technikerball. Der größte Schülerball Österreichs mit bis zu 6000 Besucherinnen und Besuchern findet am 30. Jänner im Congress Innsbruck statt. Er bietet nicht nur klassische Tanzmusik, sondern es treten auch Bands wie „MTL“, „YoungBlood“ oder „Volksbeat“ auf. Auch einen eigenen Disco-Bereich wird es dabei geben.

Am 6. Februar bittet auch der Bauernbund unter dem Motto „Eine Nacht in Tracht“ wieder auf die ...
Am 6. Februar bittet auch der Bauernbund unter dem Motto „Eine Nacht in Tracht“ wieder auf die Tanzfläche.(Bild: ÅLLAWEIL)

Auch der Bauernbund bittet auf die Tanzfläche
In den größten Ballsaal Westösterreichs verwandelt sich der Congress abermals eine Woche später. Am 6. Februar geht unter dem Motto „Eine Nacht in Tracht“ der Tiroler Bauernbundball über die Bühne. „Dieses Jahr freuen sich 42 Paare aus dem Bezirk Innsbruck Stadt und Land darauf, mit ihrer Choreografie das Publikum in der Dogana beim traditionellen Auftanz zu begeistern“, heißt es von den Veranstaltern.

Geschichte des Walzers

Der Begriff „Walzer“ wurde erstmals von Friedrich Schiller im Jahr 1781 in der Ballade „Eberhard der Greiner“ sowohl für Musik als auch als Tanz verwendet. Der Paartanz im 3/4-Takt ist der älteste der modernen bürgerlichen Gesellschaftstänze.

Nur einen Tag später lädt der „Ball der Tiroler Wirtschaft“ in den Congress. „Er bringt Tänzer, Netzwerker und alle, die gehobene Unterhaltung zu schätzen wissen, auf eine Tanzfläche und lädt zum Austausch, Networking und stilvollem Miteinander ein“, heißt es. Im Vorjahr folgten 3500 Gäste der Einladung.

Zwischen diesen größeren Bällen finden auch heuer wieder zahlreiche Maturabälle statt. Bis Ende April kann das Tanzbein geschwungen werden.

Lesen Sie auch:
Sie ziehen noch mehr Ballgäste an: Der Juristenball in der Hofburg gehört zu den begehrtesten ...
Krone Plus Logo
Die letzten Tickets
Wien im Ballfieber: Hier gibt es jetzt noch Karten
03.01.2026
Diskutieren Sie mit!
Gehen Sie heuer auf einen Ball?
03.01.2026
Bald geht‘s los
Ein Ball jagt den nächsten: Stresstest für Promis
04.01.2026

Angebote auch abseits der Tiroler Landeshauptstadt
Wer nicht in die Landeshauptstadt fahren bzw. es ein wenig Närrischer haben möchte, wird etwa beim Theaterball in Fulpmes (31. Jänner), dem Gairer Weiberball in Reith im Alpbachtal (12. Februar), dem Faschingsball in Münster (12. Februar) oder dem Rosenmontagsball in Sillian oder Imst (16. Februar) fündig, um nur einige zu nennen.

Wie es von der Congress Messe Innsbruck heißt, war die Ballsaison 2024/25 mit knapp 40.000 Gästen und 18 Bällen sehr erfolgreich. „Auf den Tanzflächen wurden zusammengerechnet über 5000 Musiktitel gespielt. Damit erlebten die Ballbesucher rund 15.000 Tanzminuten“, so Projektleiter Georg Schöpf.

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
140.360 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.386 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
110.991 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf