Ballsaison in vollem Gange – aber was anziehen?

Frack, Smoking oder doch einfach den Anzug von der Hochzeit anziehen? Womit kommt „Mister Charming“ heuer auf dem Tanzparkett am besten zur Geltung? Und auf welches Kleid sollten die Damen setzen? Ein Modefachmann spricht im Interview über „Must-haves“ und „No-Gos“.
Zahlreiche Bälle finden von Wien bis Bregenz im Jänner und Februar wieder statt. Doch wie sieht die passende Robe heuer aus? Die „Krone“ sprach mit Modeunternehmer Wolfgang Feucht über Klassiker und neue Stilrichtungen.
Krone: Herr Feucht, Ihr Tiroler Modehaus hat auch eine gut sortierte Abteilung für Ballroben. Was sind die prägenden und neuen Trends für die heurige Saison?
Wolfgang Feucht: Zeitlose Eleganz mit modernem Twist ist das Motto. Klassische Schnitte bleiben, werden aber cleaner: weniger Tüll, weniger „Prinzessin“, dafür klare Linien, fließende Stoffe, hochwertige Materialien. Eleganz wirkt 2026 ruhiger und selbstbewusster. Lieber Statement-Details, statt großer Effekte. Ein besonderes Rückendetail, ein tiefer, aber eleganter Ausschnitt, ein Schlitz oder spannende Ärmel. Weniger Show, mehr Stil. Neben Schwarz und Dunkelblau sehen wir viel Champagner, Salbei, Bordeaux, Nachtblau und Metallic-Nuancen. Farben wirken edel, nicht laut – ideal für festliche Anlässen.
Der Dresscode ist bei vielen Veranstaltungen nicht mehr so streng wie in vergangenen Jahrzehnten. Aber was würden Sie als „Must-have“ nennen und als „No-Go“?
Ein Must-have ist perfekte Passform – die ist wichtiger als die Marke. Hochwertige Stoffe, ruhige Farben und dezente Accessoires. Bei Herren ist es der dunkle Anzug oder Smoking, gut geschnitten, gepflegte Schuhe. Als No-Go gelten kurze Kleider oder zu viel Haut. Das gilt auch für Freizeitmode wie Sneaker, Jeans oder T-Shirts. Vermieden werden sollten auch zu viele Trends auf einmal.
Bei Herren eindeutig Frack als formellster Klassiker, der heute vor allem bei sehr traditionellen Bällen noch Dresscode ist. Sonst ist es der Smoking.
Ballroben sind wunderschön, aber werden oft nur einmal getragen. Gibt es Tipps für den Kauf von wandlungsfähigen Balloutfits, die man später mit wenigen Kniffen auch bei anderen Gelegenheiten tragen kann?
Zweiteiler aus Rock und Top lassen sich später gut in anderer Form kombinieren. Abnehmbare Elemente wie Ärmel, Überrock oder Schleppe erleichtern danach das Reduzieren. Unifarbene Klassiker wie Schwarz, Dunkelblau oder Champagner machen Kleidung zeitlos. Ebenso wie schlichte Schnitte, die durch wechselnde Accessoires immer neu wirken. Viele Kleider kann man auch gut kürzen und leicht umnähen. So wird aus der Ballrobe ein elegantes Abendkleid.
Was sind Ball-Klassiker?
Bei Herren eindeutig Frack als formellster Klassiker, der heute vor allem bei sehr traditionellen Bällen noch Dresscode ist. Sonst ist es der Smoking, ein zeitloser Allrounder. Für Damen ist es das lange schwarze Kleid – schlicht, elegant, wandelbar. Alternativ sind es fließende Roben in Dunkelblau oder tiefem Rot. Klassiker wirken zeitlos modern, wenn Schnitt und Material hochwertig sind.
„Alles Walzer“ heißt es im Jänner und Februar auch in Tirol wieder bei zahlreichen Bällen. Wo können Tanzbegeisterte das Bein schwingen und bei Foxtrott, Cha-Cha-Cha und Co. kurz den Alltag hinter sich lassen? Die „Krone“ hat sich schlau gemacht und liefert einen Auszug aus dem diesjährigen Ballkalender.
Auftakt durch die Tanzschule Polai
Den Auftakt macht am heutigen Samstag der Debütantenball der Tanzschule Polai in Innsbruck im Congress. Der erste große Ball im Leben von vielen Schülern, die im September des Schuljahres zum ersten Mal richtig Tanzen lernen, ist seit dem Jahr 1978 ein Fixtermin im Ballkalender. „Auch kurzfristig Entschlossene können an der Abendkasse noch gerne eine Karte für den Ball bekommen“, sagt Geschäftsführerin Julia Polai.
Eine lange Tradition – nämlich seit dem Jahr 1981 – hat auch der Technikerball. Der größte Schülerball Österreichs mit bis zu 6000 Besucherinnen und Besuchern findet am 30. Jänner im Congress Innsbruck statt. Er bietet nicht nur klassische Tanzmusik, sondern es treten auch Bands wie „MTL“, „YoungBlood“ oder „Volksbeat“ auf. Auch einen eigenen Disco-Bereich wird es dabei geben.
Auch der Bauernbund bittet auf die Tanzfläche
In den größten Ballsaal Westösterreichs verwandelt sich der Congress abermals eine Woche später. Am 6. Februar geht unter dem Motto „Eine Nacht in Tracht“ der Tiroler Bauernbundball über die Bühne. „Dieses Jahr freuen sich 42 Paare aus dem Bezirk Innsbruck Stadt und Land darauf, mit ihrer Choreografie das Publikum in der Dogana beim traditionellen Auftanz zu begeistern“, heißt es von den Veranstaltern.
Der Begriff „Walzer“ wurde erstmals von Friedrich Schiller im Jahr 1781 in der Ballade „Eberhard der Greiner“ sowohl für Musik als auch als Tanz verwendet. Der Paartanz im 3/4-Takt ist der älteste der modernen bürgerlichen Gesellschaftstänze.
Nur einen Tag später lädt der „Ball der Tiroler Wirtschaft“ in den Congress. „Er bringt Tänzer, Netzwerker und alle, die gehobene Unterhaltung zu schätzen wissen, auf eine Tanzfläche und lädt zum Austausch, Networking und stilvollem Miteinander ein“, heißt es. Im Vorjahr folgten 3500 Gäste der Einladung.
Zwischen diesen größeren Bällen finden auch heuer wieder zahlreiche Maturabälle statt. Bis Ende April kann das Tanzbein geschwungen werden.
Angebote auch abseits der Tiroler Landeshauptstadt
Wer nicht in die Landeshauptstadt fahren bzw. es ein wenig Närrischer haben möchte, wird etwa beim Theaterball in Fulpmes (31. Jänner), dem Gairer Weiberball in Reith im Alpbachtal (12. Februar), dem Faschingsball in Münster (12. Februar) oder dem Rosenmontagsball in Sillian oder Imst (16. Februar) fündig, um nur einige zu nennen.
Wie es von der Congress Messe Innsbruck heißt, war die Ballsaison 2024/25 mit knapp 40.000 Gästen und 18 Bällen sehr erfolgreich. „Auf den Tanzflächen wurden zusammengerechnet über 5000 Musiktitel gespielt. Damit erlebten die Ballbesucher rund 15.000 Tanzminuten“, so Projektleiter Georg Schöpf.
