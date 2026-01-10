Veldener Szenewirt überrascht nach „Auszeit“

Weit über ein Jahr raus aus „seinem“ Velden: Ruhig war es um Gabalier-Kumpel Manuel Politzky (41), doch nun ist der bekannte Kärntner Familienunternehmer zurück! Der „Krone“ erklärt der Wörthersee-Gastronom seine Pläne für sein Wörthersee-Comeback.