Ski-Weltcup im Ticker

Abfahrt der Damen in Zauchensee ab 11.30 Uhr LIVE

Ski Alpin
10.01.2026 05:00
Conny Hütter
Conny Hütter(Bild: GEPA)

Heute steht in Altenmarkt-Zauchensee die Abfahrt der Damen auf dem Programm. Das Rennen beginnt um 11.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Hier der Zwischenstand:

Vor zwei Jahren haben Österreichs Rennläuferinnen in den drei Weltcup-Speedbewerben von Altenmarkt-Zauchensee fünf von neun möglichen Stockerlplätzen erobert, in der Abfahrt war Mirjam Puchner hinter der mittlerweile zurückgetretenen Stephanie Venier Dritte. ÖSV-Podestränge werden auch heuer angepeilt.

Da das erste Training auf verkürzter Strecke stattfand und das zweite am Freitag abgesagt wurde, wird der spektakuläre Start-Abschnitt fehlen. Das sollte die Motivation von Cornelia Hütter und ihren Kolleginnen beim Heimevent nicht schmälern. „Vor zwei Jahren hatten wir ein Megawochenende, wir haben da eine sehr starke Teamperformance gezeigt. Mit der Motivation und Angriffslust möchten wir auch in dieses Wochenende reinstarten“, sagte die Steirerin.

