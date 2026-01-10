Abfahrt der Damen in Zauchensee ab 11.30 Uhr LIVE

Da das erste Training auf verkürzter Strecke stattfand und das zweite am Freitag abgesagt wurde, wird der spektakuläre Start-Abschnitt fehlen. Das sollte die Motivation von Cornelia Hütter und ihren Kolleginnen beim Heimevent nicht schmälern. „Vor zwei Jahren hatten wir ein Megawochenende, wir haben da eine sehr starke Teamperformance gezeigt. Mit der Motivation und Angriffslust möchten wir auch in dieses Wochenende reinstarten“, sagte die Steirerin.