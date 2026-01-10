Sonderregelung für Division-I-Klub könnte kippen

Bangen nach Neuschnee: Lawinen-Wochenende droht!
Warnstufe 4 möglich
Der Grunddurchgang in der Division I biegt auf die Zielgerade! Und die Vereine denken bereits an die Zukunft. Sorgen bereiten das Niveau der Liga und potenziell hohe Kosten im Play-off. Und die Sonderregelung für Ferlach könnte kippen!
Die Eishockey Division I biegt in die finale Phase des Grunddurchgangs, am Samstag steigt die zwölfte von 14 Runden. Heuer spielt man gegen jede Mannschaft nur zweimal, dafür wurden die Play-off-Serien im Viertel- und Halbfinale von „Best of three“ auf „Best of five“ erhöht.
