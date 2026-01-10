Wer ist die Frau, die Kates Mini-Royals bändigt?

In den prunkvollen Palästen und eindrucksvollen Landsitzen der Royal Family gibt es eine Frau, die zwar selten im Rampenlicht steht, aber die Fäden fest in Hand hält. Wir sprechen natürlich von Maria Teresa Turrion Borrallo, der Frau, die seit über einem Jahrzehnt das absolute Vertrauen von Prinz William und Prinzessin Kate genießt.
Und pünktlich zum neuen Jahr gibt es für die gebürtige Spanierin nun die ultimative königliche Anerkennung: Maria wurde offiziell in die renommierte „New Year Honours“-Liste aufgenommen und darf sich künftig über die „Royal Victorian Medal“ in Silber freuen.
Diese Auszeichnung ist etwas ganz Besonderes, denn sie wird direkt vom Monarchen für persönliche Verdienste um die königliche Familie verliehen. Ein Ritterschlag für die Frau, die George, Charlotte und Louis nicht nur beim Aufwachsen zusieht, sondern sie formt.
Wer ist die Frau im Hintergrund?
Doch wer ist diese Frau in der markanten braunen Uniform eigentlich, die man oft dezent im Hintergrund sieht? Maria ist weit mehr als nur ein „Kindermädchen“. Sie ist eine Absolventin des legendären Norland College in Bath – der Kaderschmiede für die Elite-Nannys dieser Welt. Wer dort besteht, ist im Grunde eine Mischung aus Mary Poppins und James Bond. Maria wurde dort nicht nur in klassischer Kinderpflege und Pädagogik ausgebildet, sondern beherrscht auch Fähigkeiten, die man eher bei Geheimagenten vermuten würde.
Dank ihres Norland-Trainings ist sie eine Expertin im defensiven Autofahren, um Paparazzi oder potenziellen Gefahren blitzschnell zu entkommen, und sie besitzt sogar Grundkenntnisse in Selbstverteidigung und Taekwondo, um ihre Schützlinge im Ernstfall mit bloßen Händen zu schützen.
Für George, Charlotte und den kleinen Wirbelwind Louis ist Maria die Konstante in einem Leben zwischen Staatsbanketten und Blitzlichtgewitter. Sie ist es, die dafür sorgt, dass die Kinder trotz ihres Titels so normal wie möglich aufwachsen. Es heißt, sie lege großen Wert auf Disziplin, aber mit einer herzlichen, spanischen Note.
Unverzichtbar in schwieriger Zeit
Ob sie mit den Kindern im Garten spielt, ihnen Spanisch beibringt – was die drei angeblich schon beachtlich gut beherrschen – oder sie sanft, aber bestimmt an die strengen Protokolle bei öffentlichen Auftritten erinnert: Maria ist der Fels in der Brandung.
Die Verleihung der Royal Victorian Medal zeigt deutlich, wie unverzichtbar sie für William und Kate geworden ist, besonders in einer Zeit, die für die Familie aufgrund gesundheitlicher Herausforderungen alles andere als leicht war.
Während Kate sich erholte, hielt Maria im Hintergrund gemeinsam mit Oma Carole Middleton die Festung zusammen. Sie ist längst keine Angestellte mehr, sondern ein festes Mitglied des inneren Zirkels. Wenn George eines Tages König wird, wird er sicherlich auf die Jahre zurückblicken, in denen Maria ihm nicht nur beigebracht hat, wie man sich bei einer Parade benimmt, sondern auch, wie man mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt.
