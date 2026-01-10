Wer ist die Frau, die Kates Mini-Royals bändigt?

Wer ist die Frau im Hintergrund?

Doch wer ist diese Frau in der markanten braunen Uniform eigentlich, die man oft dezent im Hintergrund sieht? Maria ist weit mehr als nur ein „Kindermädchen“. Sie ist eine Absolventin des legendären Norland College in Bath – der Kaderschmiede für die Elite-Nannys dieser Welt. Wer dort besteht, ist im Grunde eine Mischung aus Mary Poppins und James Bond. Maria wurde dort nicht nur in klassischer Kinderpflege und Pädagogik ausgebildet, sondern beherrscht auch Fähigkeiten, die man eher bei Geheimagenten vermuten würde.