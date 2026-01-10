Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royale „Super-Nanny“

Wer ist die Frau, die Kates Mini-Royals bändigt?

Royals
10.01.2026 10:00
Maria Teresa Turrion Borrallo hütet die Kinder des Prinzenpaares von Wales, seit George ein Baby ...
Maria Teresa Turrion Borrallo hütet die Kinder des Prinzenpaares von Wales, seit George ein Baby war. Jetzt wird sie dafür mit einem Orden ausgezeichnet.(Bild: Viennareport)

In den prunkvollen Palästen und eindrucksvollen Landsitzen der Royal Family gibt es eine Frau, die zwar selten im Rampenlicht steht, aber die Fäden fest in Hand hält. Wir sprechen natürlich von Maria Teresa Turrion Borrallo, der Frau, die seit über einem Jahrzehnt das absolute Vertrauen von Prinz William und Prinzessin Kate genießt. 

0 Kommentare

Und pünktlich zum neuen Jahr gibt es für die gebürtige Spanierin nun die ultimative königliche Anerkennung: Maria wurde offiziell in die renommierte „New Year Honours“-Liste aufgenommen und darf sich künftig über die „Royal Victorian Medal“ in Silber freuen.

Diese Auszeichnung ist etwas ganz Besonderes, denn sie wird direkt vom Monarchen für persönliche Verdienste um die königliche Familie verliehen. Ein Ritterschlag für die Frau, die George, Charlotte und Louis nicht nur beim Aufwachsen zusieht, sondern sie formt.

Maria Teresa Turrion Borrallo ist die wohl größte Stütze von Prinz William und Prinzessin Kate, ...
Maria Teresa Turrion Borrallo ist die wohl größte Stütze von Prinz William und Prinzessin Kate, wenn es um ihre Kinder geht.(Bild: AP/Justin Tallis)

Wer ist die Frau im Hintergrund?
Doch wer ist diese Frau in der markanten braunen Uniform eigentlich, die man oft dezent im Hintergrund sieht? Maria ist weit mehr als nur ein „Kindermädchen“. Sie ist eine Absolventin des legendären Norland College in Bath – der Kaderschmiede für die Elite-Nannys dieser Welt. Wer dort besteht, ist im Grunde eine Mischung aus Mary Poppins und James Bond. Maria wurde dort nicht nur in klassischer Kinderpflege und Pädagogik ausgebildet, sondern beherrscht auch Fähigkeiten, die man eher bei Geheimagenten vermuten würde.

Dank ihres Norland-Trainings ist sie eine Expertin im defensiven Autofahren, um Paparazzi oder potenziellen Gefahren blitzschnell zu entkommen, und sie besitzt sogar Grundkenntnisse in Selbstverteidigung und Taekwondo, um ihre Schützlinge im Ernstfall mit bloßen Händen zu schützen.

Borrallo bei der Taufe von Prinzessin Charlotte mit Queen Elizabeth, Prinz Wiliam, Prinzessin ...
Borrallo bei der Taufe von Prinzessin Charlotte mit Queen Elizabeth, Prinz Wiliam, Prinzessin Kate und der verstorbenen Queen Elizabeth.(Bild: Viennareport)

Für George, Charlotte und den kleinen Wirbelwind Louis ist Maria die Konstante in einem Leben zwischen Staatsbanketten und Blitzlichtgewitter. Sie ist es, die dafür sorgt, dass die Kinder trotz ihres Titels so normal wie möglich aufwachsen. Es heißt, sie lege großen Wert auf Disziplin, aber mit einer herzlichen, spanischen Note.

Borrallo hat bei den Wales-Kindern alles fest im Griff und könnte ihre Schützlinge im Ernstfall ...
Borrallo hat bei den Wales-Kindern alles fest im Griff und könnte ihre Schützlinge im Ernstfall mit bloßen Händen schützen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Unverzichtbar in schwieriger Zeit
Ob sie mit den Kindern im Garten spielt, ihnen Spanisch beibringt – was die drei angeblich schon beachtlich gut beherrschen – oder sie sanft, aber bestimmt an die strengen Protokolle bei öffentlichen Auftritten erinnert: Maria ist der Fels in der Brandung.

Die Verleihung der Royal Victorian Medal zeigt deutlich, wie unverzichtbar sie für William und Kate geworden ist, besonders in einer Zeit, die für die Familie aufgrund gesundheitlicher Herausforderungen alles andere als leicht war.

Lesen Sie auch:
George wird einmal König, doch seine Nummer 2 hat ihn fest im Griff. 
Scharfsinniges Zitat
Das sagte Queen Elizabeth über George & Charlotte
24.11.2025

Während Kate sich erholte, hielt Maria im Hintergrund gemeinsam mit Oma Carole Middleton die Festung zusammen. Sie ist längst keine Angestellte mehr, sondern ein festes Mitglied des inneren Zirkels. Wenn George eines Tages König wird, wird er sicherlich auf die Jahre zurückblicken, in denen Maria ihm nicht nur beigebracht hat, wie man sich bei einer Parade benimmt, sondern auch, wie man mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
141.738 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
123.092 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
109.123 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Royals
Royale „Super-Nanny“
Wer ist die Frau, die Kates Mini-Royals bändigt?
Tränen, Torten, Tiaren
Die großen royalen Liebes-Jubiläen 2026
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Philippe Junot ist tot
Prinzessin Carolines erster Ehemann gestorben
Zum 44. Geburtstag
 Die unglaublichen Gerüchte um Kate und William!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf