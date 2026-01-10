Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deal mit Südamerika

Durch Mercosur-Pakt droht jetzt Bauernsterben

Wirtschaft
10.01.2026 06:00
(Bild: Markus Wenzel)

Der Handelspakt mit Südamerika ist nicht mehr zu stoppen! Am Freitag gab eine Mehrheit der EU-Staaten grünes Licht. Was auf Landwirte und Konsumenten zukommt.

0 Kommentare

Tapfer hatten Frankreich, Irland, Polen und Ungarn mit Österreich bis zuletzt gegen den Pakt gehalten. Doch weil Italien zuletzt umfiel, ist das seit 25 Jahren in Verhandlung befindliche Mercosur-Abkommen der EU mit Südamerika unter Dach und Fach. Zumal sich Belgien der Stimme enthielt. Mit diesem Votum der Botschafter – diplomatischer Usus – kann EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihr Lieblingsprojekt abschließen.

Die vor allem von Brasiliens Präsident Lula da Silva heiß begehrte Unterschrift wird am Montag in Paraguay erfolgen. Jetzt gilt es nur noch eine Hürde zu nehmen, die Zustimmung im Parlament. Diese dürfte aber Formsache sein. „Wir bleiben kämpferisch und werden unsere Landwirte mit Zähnen und Klauen verteidigen“, schwören Niederösterreichs mächtiger Bauernbundpräsident Paul Nemecek und der Europamandatar Alexander Bernhuber.

Sorge vor Importen
Wie berichtet, wächst die Sorge vor einer Welle an Importen, welche die heimischen Agrarier massiv unter Druck setzen werden. Im Extremfall ist auch die Versorgung mit wertvollen heimischen Lebensmitteln bedroht, nämlich wenn immer mehr Landwirte wegen der Billigkonkurrenz ihre Ställe für immer schließen müssen.

Lesen Sie auch:
Der EU-Mercosur-Pakt sorgt unter Österreichsd Politikern für Emotionen. Während ...
„EU verrät Bauern“
Mercosur: ÖVP-Flügelkämpfe und ein tobender Kickl
09.01.2026
Bauern in großer Sorge
Was das Mercosur-Abkommen für Konsumenten heißt
09.01.2026
Einigung ist da
EU macht Weg für Mercosur frei, Bauern stinksauer
09.01.2026

Angst vor „Ramschlebensmitteln“
Dass Brüssel ab 2028 vorzeitig 45 Milliarden Euro für die Landwirte in der Union freigeben will, trägt nur wenig dazu bei, die Zehntausenden klein strukturierten Familienbetriebe zu besänftigen. Es wird befürchtet, dass ohne scharfe Kontrollen und trotz der festgelegten Verbote auch Hormonfleisch, „Ramschlebensmittel“ auf unsere Teller kommen könnten.

ÖVP-Delegationsleiter Reinhold Lopatka hingegen brach in Jubel aus: „Wir schaffen eine Freihandelszone mit 780 Millionen Menschen, durch die sich die Unternehmen in Europa vier Milliarden Euro an Zöllen ersparen werden.“ Lopatka träumt außerdem von 400.000 neuen Arbeitsplätzen und fordert, auch Abkommen mit Australien oder Indien zu schließen.

Kickl: „Schwarzer Tag für Landwirtschaft“
„Das ist ein schwarzer Tag für die heimische Landwirtschaft und ein beispielloser Verrat an den Österreichern“, tobt FPÖ-Chef Herbert Kickl. Doch damit nicht genug. Der blaue Bundesobmann sieht wegen des Paktes, der „einfach durchgewunken wurde“, auch einen „Todesstoß für die rot-weiß-rote Bauernschaft“.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
140.360 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.386 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
110.991 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Mehr Wirtschaft
„Krone“-Kommentar
Der schwierige Kampf gegen die hohe Inflation
„Krone“-Kommentar
Rekordgewinn für Rüstungsbranche
Deal mit Südamerika
Durch Mercosur-Pakt droht jetzt Bauernsterben
Umdenken wird wichtig
Neues Zuverdienst-Verbot bedroht jetzt Existenzen
Umsatzminus, Jobabbau
Unsere Industrie schrumpft das zehnte Mal in Folge
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf