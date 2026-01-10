Durch Mercosur-Pakt droht jetzt Bauernsterben

Die vor allem von Brasiliens Präsident Lula da Silva heiß begehrte Unterschrift wird am Montag in Paraguay erfolgen. Jetzt gilt es nur noch eine Hürde zu nehmen, die Zustimmung im Parlament. Diese dürfte aber Formsache sein. „Wir bleiben kämpferisch und werden unsere Landwirte mit Zähnen und Klauen verteidigen“, schwören Niederösterreichs mächtiger Bauernbundpräsident Paul Nemecek und der Europamandatar Alexander Bernhuber.