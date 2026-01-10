Schwerer Verdacht gegen „West Wing“-Star Busfield

Busfield weist schwere Vorwürfe zurück

Timothy Busfield bestreitet die Anschuldigungen. Gegenüber Ermittlern habe er eingeräumt, die Kinder möglicherweise spielerisch berührt oder hochgehoben zu haben, dies jedoch nie in unangemessener Weise. Körperkontakt sei stets offen und in Anwesenheit anderer erfolgt, so Busfield. Zudem erklärte er, die Eltern seien verärgert gewesen, nachdem ihre Kinder später durch jüngere Darsteller ersetzt worden seien. Eine Schauspielkollegin habe ihm gesagt, die Mutter wolle sich „rächen“.