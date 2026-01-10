Drohnenangriffe: „Russen nutzen Kältewelle aus“

Massiver Angriff auf Kiew

Nach den verheerenden Luftschlägen auf Kiew in der Nacht davor konnten die Aufräumarbeiten erst am Freitagabend beendet werden. Vier Menschen starben, als Russland die ukrainische Hauptstadt mit Drohnen und Raketen angriff. Zudem wurden laut den Behörden 25 Menschen verletzt, darunter auch fünf Rettungskräfte. Auch andere Gebiete, darunter Odessa und Saporischschja, waren betroffen.