Warum Süßigkeitenautomat Eltern sauer aufstößt
In „gesunder Gemeinde“
Luftenberg an der Donau bezeichnet sich selbst als gesunde Gemeinde. Man will die Bürger zu einer gesunden Lebensweise animieren. Da erscheint es etwas eigenartig, dass kurz vor Weihnachten ein Automat aufgestellt wurde – voll mit Süßigkeiten und Knabbereien. Insbesondere der Standort ist für viele ein Reizthema.
Hier gibt‘s Saures wegen Süßem: Seit in der Gemeinde im Mühlviertel kurz vor den Weihnachtsferien der Automat aufgestellt wurde, hagelt es Beschwerden und Kritik. Vor allem Eltern, deren Kinder die nahe Volks- und Mittelschule besuchen, sind sauer. Denn die Verlockung ist natürlich groß, dass die Kinder den Automaten auch nutzen.
