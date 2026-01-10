Warum Süßigkeitenautomat Eltern sauer aufstößt

Luftenberg an der Donau bezeichnet sich selbst als gesunde Gemeinde. Man will die Bürger zu einer gesunden Lebensweise animieren. Da erscheint es etwas eigenartig, dass kurz vor Weihnachten ein Automat aufgestellt wurde – voll mit Süßigkeiten und Knabbereien. Insbesondere der Standort ist für viele ein Reizthema.