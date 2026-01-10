Hilfsbereiten Taxilenker verfolgt und verprügelt

„Freiwillig mitgefahren“

Unmittelbar danach wählte der Taxilenker den Notruf und meldete, dass ein Mädchen aus seinem Taxi entführt worden wäre. Die Polizisten suchten sofort intensiv nach dem vermeintlichen Entführungsopfer und fanden sie an ihrer Wohnadresse. Bei ihrer Vernehmung meinte die 17-Jährige, freiwillig mit ihrem Freund mitgefahren zu sein und weder durch diesen noch durch jemand anderen verletzt worden zu sein. Der bereits amtsbekannte 19-jährige Schläger ist indes untergetaucht, nach ihm wird noch gefahndet. Die Ermittlungen laufen.