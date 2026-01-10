Hilfsbereiten Taxilenker verfolgt und verprügelt

Seine Hilfsbereitschaft wurde einem Taxilenker am Freitagabend zum Verhängnis. Er hatte den Streit einer 17-Jährigen und ihrem Freund (19) am Linzer Hauptbahnhof mitbekommen und dem Mädchen angeboten, sie nach Hause zu fahren. Für den Taxilenker endete diese Fahrt jedoch schmerzhaft.
So jung, und schon in solchen Denkmustern gefangen: Am Linzer Hauptbahnhof hatte er den Streit eines jungen Pärchens mitbekommen. Daraufhin bot er dem 17-jährigen Mädchen aus Ried in der Riedmark an, sie nach Hause zu bringen.
Schläge und Baseballschläger
Im Gemeindegebiet von Mauthausen wurde er plötzlich von zwei Autos zum Stehenbleiben genötigt. Aus einem stieg der türkischstämmige Freund des Mädchens aus. Der Perger wird vom Taxilenker beschuldigt, ihn durch mehrere Schläge ins Gesicht und mit einem Baseballschläger am linken Bein verletzt zu haben. Die 17-Jährige stieg daraufhin zu ihrem Freund ins Auto und sie fuhren davon.
„Freiwillig mitgefahren“
Unmittelbar danach wählte der Taxilenker den Notruf und meldete, dass ein Mädchen aus seinem Taxi entführt worden wäre. Die Polizisten suchten sofort intensiv nach dem vermeintlichen Entführungsopfer und fanden sie an ihrer Wohnadresse. Bei ihrer Vernehmung meinte die 17-Jährige, freiwillig mit ihrem Freund mitgefahren zu sein und weder durch diesen noch durch jemand anderen verletzt worden zu sein. Der bereits amtsbekannte 19-jährige Schläger ist indes untergetaucht, nach ihm wird noch gefahndet. Die Ermittlungen laufen.
