Flammentragödie

59-Jähriger kam bei Wohnungsbrand ums Leben

Kärnten
10.01.2026 11:11
Trauer in Feldkirchen. Der Mieter wurde leblos in der brennenden Wohnung gefunden (Symbolbild).
Trauer in Feldkirchen. Der Mieter wurde leblos in der brennenden Wohnung gefunden (Symbolbild).(Bild: Christian Krall)

Ein tragischer Brand hat sich in den frühen Samstagmorgenstunden im Kärntner Feldkirchen ereignet. Eine Wohnung ging in Flammen auf. Für einen 59-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. 

Brandalarm im Stadtgebiet von Feldkirchen. Gegen 4 Uhr früh wurden die Einsatzkräfte zu einem Mehrparteienhaus alarmiert. Im zweiten Stock stand eine Wohnung in Flammen. Unter schwerem Atemschutz verschafften sich die Mitglieder der FF Feldkirchen Zugang in das Gebäude.

„In der Wohnung wurde ein Mann leblos aufgefunden. Es handelt sich um den 59-jährigen Mieter. Für ihn kam jede Hilfe zu spät“, teilt die Polizei Samstagvormittag mit. 

Noch ist unklar, was den tödlichen Brand ausgelöst hat. 

