Tierärztin: „Katzen leiden – bis es zu spät ist!“

„Lilo“ und „Lucy“ hatten Glück. Die beiden Maine-Coon-Katzen wurden rechtzeitig behandelt, bevor die schmerzhafte Erkrankung FORL ihr Leben zur Qual machte. Was sich hinter dem sperrigen Fachbegriff verbirgt, ist ein heimtückischer Prozess, bei dem sich die Zähne buchstäblich auflösen – von innen heraus, oftmals unbemerkt. Denn bis die Symptome sichtbar werden, leiden viele Katzen bereits unter enormen Schmerzen.