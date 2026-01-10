Wiens Winterdienst weiter im „Volleinsatz“

In voller Mannstärke rückt die städtische MA 48 gegen ein paar Millimeter Schnee in Wien aus. Mit gutem Grund, nicht nur wegen weiterer Schnee-Vorhersagen. Viele Fußgänger und Öffi-Benutzer wünschen sich allerdings die Sorgfalt, mit der man sich um die Sicherheit der Autofahrer kümmert.
Zum zweiten Mal in diesem Winter bekam Wiens städtischer Winterdienst nun das Kommando „Volleinsatz“: Alle Fahrzeuge – mit aufmontiertem Pflug – und die volle Belegschaft waren am Freitag zum Schneeräumen eingeteilt und sind das weiterhin: Es wird weiterer Schneefall am Wochenende und möglicherweise darüber hinaus erwartet.
Autofahrer haben Vorrang
Ob nur ein paar Millimeter oder gleich mehrere Zentimeter Schnee auf den Straßen landen, ändert für die Teams der MA 48 nur wenig. Es geht allein darum, dass die Straßen so bald wie möglich wieder schneefrei und damit sicher für den Autoverkehr sind. Wie viel weggeräumt werden muss, fällt dabei weniger ins Gewicht. Aus Sicherheitsgründen „tun wir lieber zu viel als zu wenig“, heißt es aus der Zentrale.
So schnell die Straßen für Autofahrer geräumt wurden, so sehr mussten sich Fußgänger allerdings auch noch 24 Stunden nach den Schneefällen mit vielen rutschigen Gehwegen abfinden. Die Stadt ist dafür nur in den wenigsten Fällen verantwortlich: Die Pflicht zum Schneeräumen von Gehsteigen trifft in den meisten Fällen die Eigentümer des Hauses dahinter. Grundeigentümer sind haftbar, wenn man deshalb stürzt und sich verletzt.
Am Donnerstag wird weiße Pracht wieder zu Wasser
Zumindest leichte Schneefälle will die Einsatzplanung bis in den Montag, vielleicht sogar bis in den Dienstag hinein nicht ausschließen. Für die Tage danach sind laut Prognosen von geosphere/ZAMG keine Niederschläge mehr zu erwarten. Obwohl die Temperaturen ab Dienstag untertags wieder über den Nullpunkt klettern sollen, wird die Glatteisgefahr als gering eingestuft.
Das Wetter der vergangenen Tage spielt den Schneeräumern zumindest in Sachen Glatteis in die Hände: Weil es mehrere Tage lang kalt war, sind die Böden durchgekühlt. Was immer vom Himmel kommt, sollte also nicht tauen und in der Nacht wieder gefrieren. Bis spätestens Donnerstag sollte jedoch alles weggeräumt sein, denn ab dann sollen sich die Temperaturen wieder zwischen null und plus vier Grad bewegen.
