Wiens Winterdienst weiter im „Volleinsatz“

Autofahrer haben Vorrang

Ob nur ein paar Millimeter oder gleich mehrere Zentimeter Schnee auf den Straßen landen, ändert für die Teams der MA 48 nur wenig. Es geht allein darum, dass die Straßen so bald wie möglich wieder schneefrei und damit sicher für den Autoverkehr sind. Wie viel weggeräumt werden muss, fällt dabei weniger ins Gewicht. Aus Sicherheitsgründen „tun wir lieber zu viel als zu wenig“, heißt es aus der Zentrale.