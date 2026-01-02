Vorteilswelt
Freund verletzt

13-Jähriger hortet illegale Böller in Kinderzimmer

Niederösterreich
02.01.2026 12:03
Teile der unter dem Bett gefundenen Böller.
Teile der unter dem Bett gefundenen Böller.(Bild: LPD NÖ)

Eine im wahrsten Sinne des Wortes hochexplosive Entdeckung machten Polizisten unter dem Bett eines 13-Jährigen in Reichenau an der Rax (NÖ): Der Bursche hortete zahlreiche Böller der Kategorie F3 und F4.

0 Kommentare

Der Jugendliche geriet in den Mittelpunkt der Ermittlungen, nachdem sich dessen Freund (14) am 18. Dezember beim Hantieren mit verbotener Pyrotechnik erheblich verletzt hatte. Er hatte einen „Tischvulkan“ gezündet und dabei schwere Verbrennungen erlitten.

In Tschechien erworben
Bei einer freiwilligen Nachschau im Zimmer des 13-Jährigen machten die Polizisten dann die brisante Entdeckung. Unter dem Bett hatte er Böller der Kategorie F3 und F4 versteckt, die er zuvor bei einem Ausflug mit einer Gruppe Jugendlicher in Tschechien erworben haben soll. Das illegale Material wurde sichergestellt. 

Der junge Reichenauer war aber nicht der einzige, der seinen illegalen Einkauf an die Exekutive abgeben musste, bevor er sie zünden konnte. Kurz vor dem Jahreswechsel waren Beamte der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram auf drei Jugendliche bei der Schulallee aufmerksam geworden. Als sie die Streife gesehen hatten, wollte einer von ihnen einen Gegenstand im Müll entsorgen. 

Spaziergang mit 265 Böller
Darauf angesprochen, gab das Trio erstmal an, lediglich spazieren zu gehen. Erst wenig später gaben sie zu, Pyrotechnik mitzuführen. Nicht weniger als 265 Böller wurden sichergestellt, darunter ebenfalls zahlreiche der gefährlichen Kategorien F3 und F4.

Die Burschen wurden allesamt bei den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden angezeigt.

