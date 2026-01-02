13-Jähriger hortet illegale Böller in Kinderzimmer

Eine im wahrsten Sinne des Wortes hochexplosive Entdeckung machten Polizisten unter dem Bett eines 13-Jährigen in Reichenau an der Rax (NÖ): Der Bursche hortete zahlreiche Böller der Kategorie F3 und F4.
Der Jugendliche geriet in den Mittelpunkt der Ermittlungen, nachdem sich dessen Freund (14) am 18. Dezember beim Hantieren mit verbotener Pyrotechnik erheblich verletzt hatte. Er hatte einen „Tischvulkan“ gezündet und dabei schwere Verbrennungen erlitten.
In Tschechien erworben
Bei einer freiwilligen Nachschau im Zimmer des 13-Jährigen machten die Polizisten dann die brisante Entdeckung. Unter dem Bett hatte er Böller der Kategorie F3 und F4 versteckt, die er zuvor bei einem Ausflug mit einer Gruppe Jugendlicher in Tschechien erworben haben soll. Das illegale Material wurde sichergestellt.
Der junge Reichenauer war aber nicht der einzige, der seinen illegalen Einkauf an die Exekutive abgeben musste, bevor er sie zünden konnte. Kurz vor dem Jahreswechsel waren Beamte der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram auf drei Jugendliche bei der Schulallee aufmerksam geworden. Als sie die Streife gesehen hatten, wollte einer von ihnen einen Gegenstand im Müll entsorgen.
Spaziergang mit 265 Böller
Darauf angesprochen, gab das Trio erstmal an, lediglich spazieren zu gehen. Erst wenig später gaben sie zu, Pyrotechnik mitzuführen. Nicht weniger als 265 Böller wurden sichergestellt, darunter ebenfalls zahlreiche der gefährlichen Kategorien F3 und F4.
Die Burschen wurden allesamt bei den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.