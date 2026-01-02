13-Jähriger hortet illegale Böller in Kinderzimmer

Der junge Reichenauer war aber nicht der einzige, der seinen illegalen Einkauf an die Exekutive abgeben musste, bevor er sie zünden konnte. Kurz vor dem Jahreswechsel waren Beamte der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram auf drei Jugendliche bei der Schulallee aufmerksam geworden. Als sie die Streife gesehen hatten, wollte einer von ihnen einen Gegenstand im Müll entsorgen.