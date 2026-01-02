Aus! Ferrari wirft Piloten nach einem Jahr hinaus

Aus und vorbei – nach gerade einmal einem Jahr ist seine Geschichte als Pilot des Formel-1-Teams von Ferrari auserzählt: Zhou Guanyu ist ab sofort nicht mehr Test- und Ersatzfahrer bei der Scuderia! Der Chinese hatte erst im vergangenen Februar bei den Italienern angeheuert, nachdem sein Vertrag nach drei Saisonen als Einsatzpilot bei Alfa-Romeo/Sauber nicht verlängert worden war …
Auch wenn Zhou Guanyu von Ferrari nur sehr wenige Chancen erhalten hatte, sich bei Tests oder in der Entwicklung in Szene zu setzen, verabschiedete das Team den 26-Jährigen zumindest mit warmen Worten. „Wir sind Zhou Guanyu für sein Engagement und seinen Beitrag als Ferrari-Ersatzfahrer in dieser Saison dankbar! Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft!“
Bei 68 Grands Prix gestarteter Chinese
Wo diese Zukunft liegen mag, ist aktuell völlig unklar – in der Formel 1 dürfte sie für den bei 68 Grands Prix gestarteten (16 Punkte) Chinesen zumindest als Stammpilot eher nicht liegen. Immerhin war bereits sein Engagement als Ersatzmann bei Ferrari eher dem Umstand geschuldet, dass bei Nummer-1-Tester Antonio Giovinazzi zu viele Terminkollisionen mit Auftritten in der WEC-Serie befürchtet worden waren …
Da sich das als unbegründet herausstellte und Giovinazzi auch 2026 in seiner gewohnten Rolle bei den Italienern aktiv sein wird, könnte es leicht sein, dass Zhou Guanyus Posten bei Ferrari schlichtweg nicht nachbesetzt wird. Spätestens bei der Präsentation des neuen Boliden für die 2026er-Saison am 23. Jänner wird man mehr wissen …
