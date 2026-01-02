Aus! Ferrari wirft Piloten nach einem Jahr hinaus

Aus und vorbei – nach gerade einmal einem Jahr ist seine Geschichte als Pilot des Formel-1-Teams von Ferrari auserzählt: Zhou Guanyu ist ab sofort nicht mehr Test- und Ersatzfahrer bei der Scuderia! Der Chinese hatte erst im vergangenen Februar bei den Italienern angeheuert, nachdem sein Vertrag nach drei Saisonen als Einsatzpilot bei Alfa-Romeo/Sauber nicht verlängert worden war …