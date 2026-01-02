Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich war so schwach“

Schauspieler Kerim Waller wurde notoperiert

Adabei
02.01.2026 13:18
Rosamunde-Pilcher-Schauspieler Kerim Waller (rechts) ist dem Tod von der Schippe gesprungen.
Rosamunde-Pilcher-Schauspieler Kerim Waller (rechts) ist dem Tod von der Schippe gesprungen.(Bild: ZDF/dpa/Steve Tanner)

Rosamunde-Pilcher-Schauspieler Kerim Waller (31) ist vor wenigen Wochen notoperiert worden. Bei einem Familienbesuch in Italien habe er starke Magen- und Bauschmerzen bekommen, erzählte der 31-Jährige. Zunächst sei er jedoch nach Hause geschickt worden ...

0 Kommentare

Bei Untersuchungen in der Notaufnahme sei nämlich nichts gefunden worden, sagte der TV-Schauspieler („Der Pass“). „Man hat mich nach Hause geschickt, mit Schmerzmitteln.“ Ein fataler Irrtum, wie sich wenig später herausstellte. Zwei Tage später hat sich der Zustand des Österreichers dramatisch verschlechtert. „Ich war so schwach, dass ich nicht mehr stehen konnte und hatte einen Krampfanfall“, sagte Waller.

„Meine Partnerin hat den Notruf gerufen. Das war mein Glück.“ Er sei in ein Krankenhaus gekommen und notoperiert worden. Der Schauspieler hatte laut eigener Aussage eine Peritonitis, eine Bauchfellentzündung, sowie eine gangränöse Appendizitis. „Das ist eine sehr unangenehme Form der Blinddarmentzündung“, sagte der 31-Jährige. Der Vorfall habe sich bereits Ende November ereignet.

Zitat Icon

Abends oder in der Nacht darauf wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen.

Schauspieler Kerim Waller über seine Operation

„Erst bei der Entlassung hat man mir gesagt, wie knapp das war und dass ich dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Abends oder in der Nacht darauf wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen.“

Waller spielt in den Rosamunde-Pilcher-Filmen den Anwalt Bill Reynolds. Zuletzt (29. Dezember) war im ORF „Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe“ zu sehen. Darin erleidet der fast immer siegreiche Bill ausgerechnet in einem Nachbarschaftsstreit um Unkraut eine Niederlage gegen Berufskollegin Johanna Rashford. Doch beide kommen sich bald näher.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump befinden sich im Green Room, der als ...
Opulente Weihnachten
51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz
Was für eine süße Überraschung! Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid ...
Schwanger mit 43
Sienna Miller zeigt Babybauch im sexy Nackt-Dress
Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über ...
Frauen benachteiligt
Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft
Präsident Trump begnadigt Truthahn „Gobble“ im Rosengarten des Weißen Hauses
Von Trump begnadigt
„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
296.307 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
194.217 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
193.079 mal gelesen
Archivbild
Mehr Adabei
„Ich war so schwach“
Schauspieler Kerim Waller wurde notoperiert
Fans begeistert!
Neues Album: K-Pop-Legenden BTS beenden ihre Pause
„Alles geändert“
Trump hat Clooney früher einmal geholfen
Kilos purzeln
Ozempic-Hype nimmt kein Ende: Hollywood halbiert
Mit nur 34 Jahren
Tochter von Tommy Lee Jones tot in Hotel gefunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf