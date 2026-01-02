Schauspieler Kerim Waller wurde notoperiert

Bei Untersuchungen in der Notaufnahme sei nämlich nichts gefunden worden, sagte der TV-Schauspieler („Der Pass“). „Man hat mich nach Hause geschickt, mit Schmerzmitteln.“ Ein fataler Irrtum, wie sich wenig später herausstellte. Zwei Tage später hat sich der Zustand des Österreichers dramatisch verschlechtert. „Ich war so schwach, dass ich nicht mehr stehen konnte und hatte einen Krampfanfall“, sagte Waller.