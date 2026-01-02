Kuss-Foto! Neues Liebespaar beim FC Bayern München

Nach Pernille Harder und Magdalena Eriksson gibt’s das nächste Liebespaar in der Frauen-Mannschaft des FC Bayern München: Mit einem romantischen Kuss-Foto machten Lena Oberdorf und Natalia Padilla ihre Beziehung offiziell.
Bereits vor dem Jahreswechsel hatten die DFB-Mittelfeldspielerin und die polnische Nationalspielerin ein gemeinsames Bild in den sozialen Medien veröffentlicht. Der jüngste Schnappschuss lässt jedoch keinen Zweifel an ihren Beziehungsstatus. Beide blicken sich – kurz vor einem Kuss – verliebt in die Augen.
Zu ihrem Foto in ihren Instagram-Storys fügen sie auch noch das Lied „Te regalo” (Spanisch für „Ich schenke dir“) des Sängers Rels B hinzu. In diesem heißt es unter anderem: „Du bist in mein Leben gekommen und hast meine beste Version aus mir hervorgebracht. Ich habe keine Angst davor, der Welt zu sagen, dass ich dich liebe.“ Schöne Worte!
Zweites Liebespaar
Damit sind Oberdorf und Padilla neben Pernille Harder und Magdalena Eriksson das zweite Liebespaar beim FC Bayern. Im Sommer 2024 haben sich Harder und Eriksson verlobt. Ihre Verträge beim deutschen Spitzenklub haben sie zudem vor dem Jahreswechsel bis 2028 verlängert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.