Romantisches Posting

Kuss-Foto! Neues Liebespaar beim FC Bayern München

Fußball International
02.01.2026 13:32
Es ist offiziell: Lena Oberdorf (li.) und Natalia Padilla sind ein Paar.
Es ist offiziell: Lena Oberdorf (li.) und Natalia Padilla sind ein Paar.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/lena_oberdorf)

Nach Pernille Harder und Magdalena Eriksson gibt’s das nächste Liebespaar in der Frauen-Mannschaft des FC Bayern München: Mit einem romantischen Kuss-Foto machten Lena Oberdorf und Natalia Padilla ihre Beziehung offiziell.

Bereits vor dem Jahreswechsel hatten die DFB-Mittelfeldspielerin und die polnische Nationalspielerin ein gemeinsames Bild in den sozialen Medien veröffentlicht. Der jüngste Schnappschuss lässt jedoch keinen Zweifel an ihren Beziehungsstatus. Beide blicken sich – kurz vor einem Kuss – verliebt in die Augen.

Zu ihrem Foto in ihren Instagram-Storys fügen sie auch noch das Lied „Te regalo” (Spanisch für „Ich schenke dir“) des Sängers Rels B hinzu. In diesem heißt es unter anderem: „Du bist in mein Leben gekommen und hast meine beste Version aus mir hervorgebracht. Ich habe keine Angst davor, der Welt zu sagen, dass ich dich liebe.“ Schöne Worte!

Lesen Sie auch:
Große Verletzungssorgen gibt’s um Bayern-Spielerin Katharina Naschenweng
Sorge ist groß
Der Knöchel! ÖFB-Ass des FC Bayern schwer verletzt
22.12.2025

Zweites Liebespaar 
Damit sind Oberdorf und Padilla neben Pernille Harder und Magdalena Eriksson das zweite Liebespaar beim FC Bayern. Im Sommer 2024 haben sich Harder und Eriksson verlobt. Ihre Verträge beim deutschen Spitzenklub haben sie zudem vor dem Jahreswechsel bis 2028 verlängert.

Porträt von krone Sport
krone Sport
