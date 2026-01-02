BC Vienna für Final-4 zum Favoriten aufgerüstet

Die Sport Arena Wien ist am Wochenende Schauplatz der Entscheidungen im heimischen Basketball-Cup!
Unter den vier Männer-Teams mauserte sich BC Vienna zum Favoriten, der Cup-Sieger von 2022 hat mit Simas Jarumbauskas, Samuel Hunter, Lovre Runjic und Gregor Glas vier Akteure aus dem in der internationalen Adriatic Basketball Association (ABA) tätigen Kader gemeldet. Semifinal-Gegner Wels ist gewarnt: „Wien ist uns in Größe und Physis überlegen“, sagte Coach Sebastian Waser.
In einem Spiel sei aber alles möglich – und das gilt wohl auch für das Duell des fünffachen Cup-Siegers Oberwart mit dem sechsfachen Gewinner Kapfenberg. Die Steirer würden mit einem Final-Triumph mit Titelrekordhalter Gmunden gleichziehen.
Klosterneuburg gegen UBI Graz vorweggenommenes Frauen-Endspiel
Die Oberwarter statteten aber Quincy Diggs mit einem Kurzzeit-Vertrag aus, das Ass hatte die Burgenländer schon zum Double 2016, zum Cup-Sieg 2021 und zum Meistertitel 2025 geführt. Bei den Frauen ist das Semifinale Klosterneuburg gegen UBI Graz das vorweggenommene Endspiel, in das auch die Basket Flames oder UBSC Graz einziehen werden.
Das Finale im Rollstuhl-Basketball zwischen Flinkstones Graz und den Sitting Bulls Klosterneuburg ist am Sonntag (12 Uhr) die Ouvertüre für die Endspiele der Frauen (15.30 Uhr) und Männer (18 Uhr). Der Semifinal-Tag bietet die vier Matches ab 11 Uhr im Rhythmus von zweieinhalb Stunden. Im vergangenen Jahr gingen beide Cup-Titel an die Teams aus Klosterneuburg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.