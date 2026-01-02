BC Vienna für Final-4 zum Favoriten aufgerüstet

Klosterneuburg gegen UBI Graz vorweggenommenes Frauen-Endspiel

Die Oberwarter statteten aber Quincy Diggs mit einem Kurzzeit-Vertrag aus, das Ass hatte die Burgenländer schon zum Double 2016, zum Cup-Sieg 2021 und zum Meistertitel 2025 geführt. Bei den Frauen ist das Semifinale Klosterneuburg gegen UBI Graz das vorweggenommene Endspiel, in das auch die Basket Flames oder UBSC Graz einziehen werden.