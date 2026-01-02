Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Basketball-Cup

BC Vienna für Final-4 zum Favoriten aufgerüstet

Sport-Mix
02.01.2026 13:22
-
-(Bild: GEPA)

Die Sport Arena Wien ist am Wochenende Schauplatz der Entscheidungen im heimischen Basketball-Cup!

0 Kommentare

Unter den vier Männer-Teams mauserte sich BC Vienna zum Favoriten, der Cup-Sieger von 2022 hat mit Simas Jarumbauskas, Samuel Hunter, Lovre Runjic und Gregor Glas vier Akteure aus dem in der internationalen Adriatic Basketball Association (ABA) tätigen Kader gemeldet. Semifinal-Gegner Wels ist gewarnt: „Wien ist uns in Größe und Physis überlegen“, sagte Coach Sebastian Waser.

In einem Spiel sei aber alles möglich – und das gilt wohl auch für das Duell des fünffachen Cup-Siegers Oberwart mit dem sechsfachen Gewinner Kapfenberg. Die Steirer würden mit einem Final-Triumph mit Titelrekordhalter Gmunden gleichziehen.

Klosterneuburg gegen UBI Graz vorweggenommenes Frauen-Endspiel
Die Oberwarter statteten aber Quincy Diggs mit einem Kurzzeit-Vertrag aus, das Ass hatte die Burgenländer schon zum Double 2016, zum Cup-Sieg 2021 und zum Meistertitel 2025 geführt. Bei den Frauen ist das Semifinale Klosterneuburg gegen UBI Graz das vorweggenommene Endspiel, in das auch die Basket Flames oder UBSC Graz einziehen werden.

Das Finale im Rollstuhl-Basketball zwischen Flinkstones Graz und den Sitting Bulls Klosterneuburg ist am Sonntag (12 Uhr) die Ouvertüre für die Endspiele der Frauen (15.30 Uhr) und Männer (18 Uhr). Der Semifinal-Tag bietet die vier Matches ab 11 Uhr im Rhythmus von zweieinhalb Stunden. Im vergangenen Jahr gingen beide Cup-Titel an die Teams aus Klosterneuburg.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
296.307 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
194.217 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
193.079 mal gelesen
Archivbild
Mehr Sport-Mix
Basketball-Cup
BC Vienna für Final-4 zum Favoriten aufgerüstet
In Crans-Montana
Feuer-Tragödie: Golfer tot, Fußballer vermisst
„Gedanken bei Opfern“
Crans-Montana-Brand! Schweiz verschiebt Sport-Gala
Ära geht zu Ende
Darts-WM: Die Nummer zwei der Welt ist draußen!
Darts-Highlight
Titelverteidiger Littler locker im WM-Halbfinale

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf