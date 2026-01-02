Paukenschlag! HSV-Sportvorstand Kuntz hört auf
Familiäre Gründe
Der deutsche Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV muss zu Jahresbeginn einen kleinen Schock verdauen!
Stefan Kuntz – einer der Architekten des Aufstiegs – hört überraschend als Sportvorstand des norddeutschen Traditionsklubs auf.
Aus persönlichen familiären Gründen
Der 63-Jährige hatte den Aufsichtsrat der AG aus persönlichen familiären Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit zum 31. Dezember 2025 gebeten, hieß es.
Kuntz wollte sich nicht näher erklären und bat darum, dies zu respektieren.
