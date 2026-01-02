Vorteilswelt
Familiäre Gründe

Paukenschlag! HSV-Sportvorstand Kuntz hört auf

Deutsche Bundesliga
02.01.2026 12:39

Der deutsche Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV muss zu Jahresbeginn einen kleinen Schock verdauen!

Stefan Kuntz – einer der Architekten des Aufstiegs – hört überraschend als Sportvorstand des norddeutschen Traditionsklubs auf.

Stefan Kuntz
Stefan Kuntz(Bild: AFP)

Aus persönlichen familiären Gründen
Der 63-Jährige hatte den Aufsichtsrat der AG aus persönlichen familiären Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit zum 31. Dezember 2025 gebeten, hieß es.

Kuntz wollte sich nicht näher erklären und bat darum, dies zu respektieren.

