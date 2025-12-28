Vorteilswelt
OP war nötig!

JJ meldet sich aus Spital: „Schlimmste Erfahrung“

Adabei Österreich
28.12.2025 17:39
Unser ESC-Sieger JJ musste die Weihnachtsfeiertage im Spital verbringen.
Unser ESC-Sieger JJ musste die Weihnachtsfeiertage im Spital verbringen.(Bild: EPA/MAX SLOVENCIK)

Unser ESC-Sieger JJ musste die Weihnachtsfeiertage heuer wegen einer Operation im Spital verbringen. Mittlerweile ist er aber wieder auf dem Weg der Besserung, wie er seinen Fans auf Instagram mitteilte.

Mit einem Posting versetzte JJ seine Fans jetzt in große Sorge: Der diesjährige ESC-Sieger zeigt sich in einem Clip im Krankenhaushemd und verriet: Die Weihnachtsfeiertage verbrachte er nicht mit seinen Liebsten unterm Christbaum, sondern im Spital.

„Bislang schlimmste Erfahrung“
Seine „bislang schlimmste Erfahrung“, so JJ, der mit bürgerlichem Namen Johannes Pietsch heißt.

Der Grund für den Krankenhaus-Aufenthalt? Der 24-Jährige musste sich die Mandeln entfernen lassen. Ob er deshalb zum Song „Lush Life“ im Clip nur die Hüften schwingt und die Lippen bewegt, seine unverkennbare Stimme aber nicht zu hören ist? Vermutlich! Denn seine Stimme muss JJ jetzt wohl noch ein wenig schonen.

Sehen Sie hier das Posting, mit dem JJ seine Fans in Sorge versetzt hat:

„In der Genesungsphase“
In seiner Nachricht teilte JJ seinen Fans jedenfalls über die OP mit: „Das war buchstäblich eine der schlimmsten, wenn nicht sogar DIE schlimmste Erfahrung meines Lebens.“

Gleichzeitig gab er aber auch vorsichtig Entwarnung, denn: „Ich bin noch in der Genesungsphase und schon halb durch.“ Der Eingriff sei zudem nicht akut, sondern schon länger geplant gewesen.

Fans wünschen JJ gute Besserung
Am Ende des Postings gab‘s schließlich noch ein großes Dankeschön an das Klinikpersonal, die sich in den letzten Tagen so gut um ihn gekümmert hätten. Und von den Fans trudelten zudem bereits zahlreiche Genesungswünsche ein – unter anderem auch von Ex-„Dancing Star“ und Moderatorin Corinna Kamper.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
