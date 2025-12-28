JJ meldet sich aus Spital: „Schlimmste Erfahrung“

Der Grund für den Krankenhaus-Aufenthalt? Der 24-Jährige musste sich die Mandeln entfernen lassen. Ob er deshalb zum Song „Lush Life“ im Clip nur die Hüften schwingt und die Lippen bewegt, seine unverkennbare Stimme aber nicht zu hören ist? Vermutlich! Denn seine Stimme muss JJ jetzt wohl noch ein wenig schonen.