Wegen Gehirntumor Platz im Reha-Zentrum verloren

Ihr Mann eilte sofort zu Hilfe. „Sie hat aus Nase und Mund geblutet, war völlig schlaff“, erinnert er sich an die Schreckensnacht. Trotzdem richtete der angesehene Arzt rasch den Blick nach vorn: „Eine gute Reha ist das Um und Auf in den ersten Monaten nach solch einem Unfall. Ich wollte, dass sie so gut wie möglich wieder selbstständig leben kann und im Rollstuhl zurechtkommt“, sagt er.