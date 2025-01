Absolventin kritisiert: „Lehrermangel kein Wunder“

Viele Reaktionen zog der „Krone“-Bericht über die Kritik einer Volksschuldirektorin am Bildungssystem nach sich. So hinterließ eine junge Lehrerin, die die Lehramtsausbildung in Linz gemacht hatte, online scharfe Kritik an dem Studiengang. Ein Absolvent, der seit 2023 in einer Mittelschule unterrichtet und anonym bleiben will, bestätigte der „Krone“ fast alle Kritikpunkte.