Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Genossen unter sich

„Kommunisten“ versorgen Tiroler Region mit Strom

Tirol
27.11.2025 06:00
Die beiden „Chef-Genossen“ Thomas Haider (li.) und Matthias Lechner wollen Energie gemeinsam neu ...
Die beiden „Chef-Genossen“ Thomas Haider (li.) und Matthias Lechner wollen Energie gemeinsam neu denken.(Bild: Peter Freiberger)

Beinahe kommunistisches Gedankengut steckt hinter dem Projekt von Thomas Haider und Matthias Lechner. Sie haben eine Energiegemeinschaft im mittleren Tiroler Oberinntal gegründet, bei dem der gemeinsame Zusammenhalt bei der Energieversorgung im Vordergrund steht.

0 Kommentare

„Strom aus der Region – für die Region“ – so lautet das Motto der Energiegemeinschaft „Haider Strom eGen“ in Flaurling (Bezirk Innsbruck-Land). Dahinter steckt eine Genossenschaft, deren Mitglieder in die Gemeinschaft Strom einspeisen und aus ihr Strom beziehen können.

Genossen helfen zusammen
„Zusammenhelfen – dieser an sich kommunistische Gedanke liegt im Vordergrund“, sagt der Elektriker Thomas Haider aus Flaurling, der das Projekt als Privatperson startete. Ihm zur Seite steht der Rietzer Matthias Lechner, ein Spezialist für ganzheitliche Lösungen für Energiegemeinschaften.

Strom aus PV-Anlagen kann zu einem guten Tarif in die Energiegemeinschaft eingespeist werden ...
Strom aus PV-Anlagen kann zu einem guten Tarif in die Energiegemeinschaft eingespeist werden (Symbolbild).(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Hochprofessionelle Abrechnungen
Die beiden haben mit dem Projekt langsam begonnen, zunächst gab es einen Testbetrieb. Dieser klappte bzw. klappt perfekt, auch die Abrechnungen funktionieren makellos. „Es heißt ja, dass Energiegemeinschaften hier angeblich Probleme hätten“, sagt Lechner. „Für uns trifft das jedoch gar nicht zu, denn wir arbeiten dabei mit ,enox‘, einer eingetragenen Marke der Salzburg AG, zusammen.“

Private und Firmen in der Region als Mitglieder
Mitglieder der Genossenschaft können Private und Unternehmen zwischen Rietz und Polling sowie auf dem Mieminger Plateau werden. „Keiner braucht bestehende Strombezugs- oder Einspeisverträge kündigen, die Grundversorgung bleibt somit sicher“, betonen die „Chef-Genossen“ unisono.

Zitat Icon

Wir werden beim Einspeistarif über jenem des Landesversorgers bleiben. Und solange die Netzgebühren geringer sind, liegt der Bezugspreis unter jenem der TIWAG.

Thomas Haider, Energiegemeinschaft „Haider Strom eGen“

Geringere Netzgebühren, Strompreis daher günstiger als bei TIWAG
Weil Mitglieder der Gemeinschaft geringere Netznutzungsgebühren, keine Elektrizitätsabgabe und keinen Erneuerbaren-Beitrag zahlen, sei der Strompreis für sie aktuell um 4,77 Cent brutto günstiger als jener der TIWAG. Und der Einspeistarif liegt bei bemerkenswerten 9 Cent.

Mitgliedschaft mit null Risiko
„Wir werden beim Einspeistarif stets über jenem des Landesversorgers bleiben. Und solange die Netzgebühren geringer sind, liegt der Bezugspreis unter jenem der TIWAG“, betonen die beiden. Risiko bestehe keines, die einmalige Mitgliedsgebühr von 100 Euro wird bei Austritt umgehend rückerstattet. Insgesamt 39 Euro kosten pro Jahr Abrechnung und Portalzugang, Gewinne darf die Genossenschaft freilich keine machen.

Lesen Sie auch:
Einspeistarif sinkt
Böses Erwachen für viele Private mit PV-Anlagen
09.01.2024
Viele atmen auf
Keine Netzgebühren für kleine PV-Anlagen
18.11.2025

Ausgerechnet Absage von Gemeinde Flaurling
Die Gemeinschaft hat übrigens versucht, die Gemeinde Flaurling ins Boot zu holen. Diese betreibt sogar ein eigenes Wasserkraftwerk. „Das Echo war leider gleich null“, bedauert Thomas Haider.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
166.973 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
158.741 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
140.490 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
798 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf