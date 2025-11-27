„Kommunisten“ versorgen Tiroler Region mit Strom

Hochprofessionelle Abrechnungen

Die beiden haben mit dem Projekt langsam begonnen, zunächst gab es einen Testbetrieb. Dieser klappte bzw. klappt perfekt, auch die Abrechnungen funktionieren makellos. „Es heißt ja, dass Energiegemeinschaften hier angeblich Probleme hätten“, sagt Lechner. „Für uns trifft das jedoch gar nicht zu, denn wir arbeiten dabei mit ,enox‘, einer eingetragenen Marke der Salzburg AG, zusammen.“