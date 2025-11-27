Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Das Land braucht einen fitten Kanzler mehr denn je

Kolumnen
27.11.2025 06:00
Der Bundeskanzler ist wieder da, etwas schlanker und zumindest nach außen hin besser gelaunt als ...
Der Bundeskanzler ist wieder da, etwas schlanker und zumindest nach außen hin besser gelaunt als zuvor – und das ist gut so.(Bild: Eva Manhart)
0 Kommentare

Haarsträubend, was rund um die Operation und die nachfolgende Rekonvaleszenz von Bundeskanzler Christian Stocker alles an Gerüchten ins Kraut schoss!

Von einer Bandscheibenoperation war die Rede (stimmt nicht), davon, dass er nach der OP kaum stehen und gehen könne. Dass es gar nicht sicher sei, ob Stocker jemals ins Kanzleramt zurückkehren werde. Nun ist er doch wieder da, etwas schlanker und zumindest nach außen hin besser gelaunt als zuvor.

Zumindest was den körperlichen Zustand betrifft, auch kein Wunder: Man hört, dass Stocker seit vielen Monaten permanent unter starken Schmerzen gelitten habe, dass die Probleme bereits begannen, sich aus dem Rücken in die Beine fortzusetzen.

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

All das, wird versichert, sei durch die Operation und die danach notwendige Schonung behoben, der Kanzler nun schmerzfrei.

Wunden bleiben dennoch. Stocker, den es nicht in die erste Reihe gedrängt hat, bekam in den vergangenen Wochen mehr denn je zu spüren, wie heutzutage mit öffentlichen Personen umgegangen wird. Man warf ihm sogar vor, dass er – angesichts teils unzumutbar langer Wartezeiten auf OP-Termine – sicher vorgereiht worden sei.

Lesen Sie auch:
Neue Maßnahmen kommen
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
26.11.2025

Auch wenn das nicht allen gefällt, muss man sagen: Ja, bitte nehmt den Kanzler so schnell wie möglich dran. Das Land braucht einen fitten Regierungschef mehr denn je. Wünschen wir Christian Stocker, dass er mehr denn je die Zügel in die Hand nimmt. Denn es ist notwendiger denn je.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
166.973 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
158.741 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
140.490 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
798 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Das Land braucht einen fitten Kanzler mehr denn je
„Krone“-Kommentar
Machtkampf im Weißen Haus
„Krone“-Kommentar
Dilettantisch, chaotisch und ein Desaster
„Krone“-Kommentar
Was Garantien wert sind
„Krone“-Kommentar
München 1939 – Ukraine 2025
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf