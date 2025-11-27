Das Land braucht einen fitten Kanzler mehr denn je

Von einer Bandscheibenoperation war die Rede (stimmt nicht), davon, dass er nach der OP kaum stehen und gehen könne. Dass es gar nicht sicher sei, ob Stocker jemals ins Kanzleramt zurückkehren werde. Nun ist er doch wieder da, etwas schlanker und zumindest nach außen hin besser gelaunt als zuvor.