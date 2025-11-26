Zu Besuch an der gefährlichsten Grenze der Welt

Der Einsatz im Libanon ist neben Bosnien und dem Kosovo eine der letzten drei großen UNO-Missionen mit österreichischer Beteiligung. Unter der Hand sprechen die hier stationierten Soldaten von „einer dieser typischen, fehlgeschlagenen UN-Missionen“. Die Entwaffnung der Hisbollah ist misslungen, der Waffenstillstand wird fast täglich gebrochen. Das zahnlose Mandat läuft Ende 2026 aus. „Gerade jetzt können wir zeigen, dass wir ein verlässlicher, internationaler Partner sind“, gibt sich Klaudia Tanner im Gespräch mit der „Krone“ dennoch zuversichtlich.