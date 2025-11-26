Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tanner im Libanon

Zu Besuch an der gefährlichsten Grenze der Welt

Innenpolitik
26.11.2025 19:30
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner will, dass Österrreich als „verlässlicher, ...
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner will, dass Österrreich als „verlässlicher, internationaler Partner“ gesehen wird.(Bild: HBF/Carina Karlovits)

Fünf Tage bevor der Papst zu seinem historischen Besuch in Beirut eintrifft, manifestiert sich in der bürgerkriegszerstörten Hauptstadt des Libanon eine deutlich erdnähere Erscheinung: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), resolute Niederösterreicherin mit soliden Umfragewerten, ist an einem Brennpunkt des Weltgeschehens angekommen.

0 Kommentare

Das Land der Zeder ist intern zerrüttet, bürgerkriegsgeplagt und steht an der Schwelle zu einem Großkonflikt mit seinem südlichen Nachbarn Israel. Die Grenze zwischen den beiden Ländern ist UNO-Puffergebiet, fest in der Hand der islamisch dominierten Hisbollah-Milizen. Fast täglich schlagen hier Granaten ein. Genau dorthin führt die Reise der Ministerin.

Täglich Drohnen über den Köpfen der Soldaten
Denn in Naqoura, knapp an der israelischen Grenze gelegen, versehen auch 153 Österreicher als Teil eines rund 10.000 Mann starken UNO-Kontingents ihren Dienst. „Die israelischen Drohnen hören wir eigentlich täglich“, erklärt Major Markus Wappel, verantwortlich für das österreichische Kontingent. Auch das Donnern der Kampfjets aus dem Süden lässt seine Männer nicht mehr aufblicken.

153 österreichische Bundesheer-Soldaten stehen derzeit im Grenzgebiet zwischen Libanon und ...
153 österreichische Bundesheer-Soldaten stehen derzeit im Grenzgebiet zwischen Libanon und Israel im Einsatz.(Bild: HBF/Carina Karlovits)
Österreichische Sanitäter am Dienstag bei einer Übung
Österreichische Sanitäter am Dienstag bei einer Übung(Bild: HBF/Carina Karlovits)
Die Österreicher sind hier für die Bustransporte der Truppen, die Logistik und den Brandschutz ...
Die Österreicher sind hier für die Bustransporte der Truppen, die Logistik und den Brandschutz zuständig(Bild: HBF/Carina Karlovits)
Zu Besuch an einem der gefährlichsten Brandherde der Welt
Zu Besuch an einem der gefährlichsten Brandherde der Welt(Bild: HBF/Carina Karlovits)

Der Einsatz im Libanon ist neben Bosnien und dem Kosovo eine der letzten drei großen UNO-Missionen mit österreichischer Beteiligung. Unter der Hand sprechen die hier stationierten Soldaten von „einer dieser typischen, fehlgeschlagenen UN-Missionen“. Die Entwaffnung der Hisbollah ist misslungen, der Waffenstillstand wird fast täglich gebrochen. Das zahnlose Mandat läuft Ende 2026 aus. „Gerade jetzt können wir zeigen, dass wir ein verlässlicher, internationaler Partner sind“, gibt sich Klaudia Tanner im Gespräch mit der „Krone“ dennoch zuversichtlich.

Österreich bleibt bei Auslandseinsätzen
Der Fokus des Österreichischen Bundesheeres werde weiterhin auf der Einsatzbereitschaft im Inland und der Teilnahme an Auslandseinsätzen liegen, so Tanner. Bevorzugt am Westbalkan und im Nahen Osten, etwa bei einer Folgemission im Gazastreifen.

Indes beginnen im Camp schon die Vorbereitungen für den Abzug in einem Jahr. 10.000 internationale Soldaten werden zurück in ihre Heimatländer müssen, Tausende Tonnen an Material entweder verschifft oder entsorgt werden. Die Österreicher, die hier für die Bustransporte der Truppen, die Logistik und den Brandschutz zuständig sind, werden wohl bis zur letzten Minute gebraucht werden. „Wir drehen am Ende hier das Licht ab“, so ein junger Wachtmeister aus Niederösterreich.

Lesen Sie auch:
Nach Kämpfen rund um den Gaza-Krieg gilt seit Ende November zwischen Israel und der ...
Blauhelme beschossen
Libanon: Israel wirft Granaten nahe UNO-Truppen ab
03.09.2025
Todesstrafe droht
Israel will den „Terrorismus an der Wurzel packen“
11.11.2025
Trotz Waffenruhe
Israel attackiert Gazastreifen und Libanon: Tote
08.11.2025

„Wir sind keine Besatzer“
Was danach kommt, weiß niemand. „Wir sind keine Besatzer“, fügt Oberwachtmeister W. hinzu, ein Veteran unter den Soldaten hier. „Wir kommen lediglich dem UNO-Mandat nach. Wir sehen an der Ukraine, wie es ist, wenn es keine Beobachter gibt. Die Situation ist deutlich unübersichtlicher. Hier ist jeder UN-Soldat ein Sensor.“ So lange, bis im Camp Naqoura die Lichter ausgehen.

Porträt von Paul Tikal
Paul Tikal
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
158.248 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
143.523 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
138.424 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
789 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Innenpolitik
Selenskyj unter Druck
Korruptionsaffäre erreicht Kiews Chefverhandler
Tanner im Libanon
Zu Besuch an der gefährlichsten Grenze der Welt
Grenzen geschlossen
Offenbar Putschversuch in Guinea-Bissau im Gange
Nicht unter 13 Jahren:
EU-Parlament will Mindestalter für soziale Medien
Kein Einlenken
Salzburg bleibt bei Abschaffung des Pflegebonus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf