Lehrermangel bleibt auf einem hohen Niveau

Die „Krone“ hat bei der Bildungsdirektion in Oberösterreich nachgefragt, wo besonders der Schuh drückt. Demnach sind an den Pflichtschulen (VS, MS und Poly) 281 Stellen aktuell ausgeschrieben. Bei den Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und den Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sind es immerhin 335 und an den Berufsschulen sind 22 Jobs ausgeschrieben.