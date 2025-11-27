Johann Lafer tischt für Lufthansa Steirisches auf

Mit einem Schlag wäre Teichalm leer

Lafer bezieht natürlich auch aus anderen Gefilden und Deutschland Lebensmittel, „nur mit den Steirern allein ginge das ja nicht. Wir brauchen allein 90.000 Rinderfilets im Monat. Da wäre doch mit einem Schlag kein Ochse mehr auf der Teichalm.“ Selbst beim Vulcanoschinken wird’s knifflig, „allein für nur 35 Gramm Schinken pro Person zum Frühstück an Bord sind 2400 Kilo im Monat nötig. Das ist schon ein Brocken.“ Lafer streckt also seine Fühler in alle Richtungen aus, „mir ist einfach wichtig, dass wir das Beste haben von Anbietern, die gut und ehrlich produzieren“.