Skifoan ist das Leiwandste – vor allem im November

Ab Freitag kann bereits gewedelt werden

Gute Nachrichten gibts auch zur Schneelage: Am Semmering öffnen die Lifte bereits am Freitag für drei Tage. Eine Woche später startet man dann mit dem durchgehenden Betrieb samt Nachtpiste. Und auch am Ötscher und am Maiszinken kann man am Wochenende mit Einschränkungen wedeln. Am Hochkar, am Annaberg, am Jauerling und in St. Corona beginnt die Saison am 5. Dezember. Die Gemeindealpe folgt am 6., der Unterberg am 8. und Mönichkirchen ab 13. Dezember.