Pistenspaß in NÖ

Skifoan ist das Leiwandste – vor allem im November

Niederösterreich
27.11.2025 05:45
Der Semmering startet als erstes Schigebiet bereits am 28. November mit einem Tagesschibetrieb.
Der Semmering startet als erstes Schigebiet bereits am 28. November mit einem Tagesschibetrieb. Am Ötscher (Bild) gehen die Lifte teilweise am Samstag in Betrieb.(Bild: Andreas Buder)

Am Freitag ist es so weit. Der Semmering öffnet als erstes Skigebiet Niederösterreichs seine Lifte. Die Freude ist groß – auch in Hinsicht auf den bald stattfindenden Damen-Weltcup, der auch heuer wieder am Zauberberg stattfinden wird.

0 Kommentare

Da Lienz in Osttirol nun endgültig als zweiter Übertragungsort für das Damen-Weltcuprennen ausfällt, kommt der Zauberberg am Semmering, Bezirk Neunkirchen, jetzt zum zweiten Mal in Folge zum Zug. Bürgermeister Hermann Doppelreiter freut sich darüber – sämtliche Beherbergungsbetriebe am Semmering sind bereits ausgebucht. „Restplätze ergeben sich momentan nur durch Stornierungen“, heißt es dazu aus dem Tourismusbüro Semmering. Aber: „In der Gemeinde Reichenau, in Kirchberg am Wechsel oder im Mürzer Oberland wird es sicher noch freie Kapazitäten geben“, wird geraten. 

Nachtslalom und Wochenendtermin bringen noch mehr Gäste
Und heuer rechnet man mit noch mehr Besuchern als im Vorjahr, denn der Nachtslalom, der 2024 ausfiel, wird heuer wieder wie geplant stattfinden. Und auch die Tatsache, dass das Datum auf ein Wochenende fällt, wird mehr Gäste anziehen. Neu ist in diesem Jahr, dass die Startnummernverlosung diesmal vor Ort am Semmering stattfinden wird.

Die Schneekanonen laufen, die Tribüne für den Damen-Weltcup ist bereits aufgestellt. Semmerings ...
Die Schneekanonen laufen, die Tribüne für den Damen-Weltcup ist bereits aufgestellt. Semmerings Bürgermeister Hermann Doppelreiter freut sich auf zahlreiche Besucher.(Bild: Doris Seebacher)

Der WSV – der Wintersportverein Semmering – hat bereits Mitte September sein Büro im Gemeindeamt bezogen, um sich auf das Event vorzubereiten. Etwa 400 Mitarbeiter gilt es hierbei zu koordinieren, so WSV-Präsident Franz Steiner. 25 Firmen sind an dem Event beteiligt. „Kostenvoranschläge müssen eingeholt, behördliche Verhandlungen durchgeführt werden“, nennt er Arbeiten, die im Zuge der Vorbereitungen erledigt werden müssen.

Ab Freitag kann bereits gewedelt werden
Gute Nachrichten gibts auch zur Schneelage: Am Semmering öffnen die Lifte bereits am Freitag für drei Tage. Eine Woche später startet man dann mit dem durchgehenden Betrieb samt Nachtpiste. Und auch am Ötscher und am Maiszinken kann man am Wochenende mit Einschränkungen wedeln. Am Hochkar, am Annaberg, am Jauerling und in St. Corona beginnt die Saison am 5. Dezember. Die Gemeindealpe folgt am 6., der Unterberg am 8. und Mönichkirchen ab 13. Dezember. 

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Niederösterreich

