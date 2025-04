Muslime in Wiener Schulen schon größte Gruppe

Zahlen, die aufhorchen lassen

Insgesamt flossen die Daten von rund 112.600 Schülern aus Volks-, Mittel-, Sonder- und polytechnischen Schulen in die Erhebung ein. Nur mehr 17,5 Prozent der Kinder gehören dem römisch-katholischen Glauben an, 14,5 Prozent bekennen sich zur orthodoxen Kirche. Erschreckend: Im Vorjahr betrug der Anteil der Katholiken noch 21 Prozent. Der Rest verteilt sich auf kleinere Gruppen wie den Buddhismus (0,2 Prozent), das Judentum (0,1 Prozent) und andere Religionsgemeinschaften (0,9 Prozent). Was auf dem Papier nüchtern wirkt, entfaltet in der gesellschaftlichen Realität eine Brisanz, die politische Antworten verlangt. Emmerling spricht von der Notwendigkeit eines „verpflichtenden gemeinsamen Unterrichtsfachs Leben in einer Demokratie“. Demokratie-, Werte- und Ethikvermittlung dürften nicht nach Herkunft oder religiöser Zugehörigkeit variieren, so die klare Ansage.