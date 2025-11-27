Der „Unbezwingbare“ ist auch an der Platte top

„Ich lebe nur im Moment. Die Erinnerungen werden erst über Weihnachten, wenn wir alles verdaut haben, kommen“, weiß U17-Torhüter Daniel Posch. Der in Katar in sechs WM-Spielen seinen Kasten sauber hielt, stets zur Stelle war, seit 540 (!) Minuten ohne Gegentor ist. Nach dem 2:0-Sieg im Halbfinale gegen Italien war Posch emotional überwältigt, flossen Freudentränen. „Das war schon seit längerer Zeit nicht mehr der Fall. Auf meine weiße Weste bin ich sehr stolz, die will ich noch lange behalten“, meinte der Schlussmann nach der Gruppenphase zur „Krone“.